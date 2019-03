Schorsing leraar om profeet Mohammed is ‘verkeerd signaal’

Het zou zijn begonnen met een incident in de klas, eind januari. Deze week werd bekend dat een 49-jarige techniekinstructeur van het Hoofdvaart College in Hoofddorp naar huis is gestuurd vanwege een „heftig opgelopen discussie”, die op de school tot onrust en klachten van leerlingen had geleid.

Volgens leerlingen zou de man de profeet Mohammed hebben beledigd. In een brief, ingezien door de Volkskrant en De Telegraaf, schrijft de school: „U heeft gezegd dat Mohammed getrouwd was met een meisje van acht jaar oud en dat in Nederland een volwassen man die trouwt met een meisje van acht als pedofiel wordt gezien.” Volgens de techniekinstructeur kwam de profeet nooit ter sprake. De man vecht zijn schorsing aan bij de geschillencommissie van het onderwijs.

De school spreekt in een reactie van een „time-out”, „om te onderzoeken wat er precies is gebeurd”.

In de Tweede Kamer was er verontwaardiging over de kwestie. Eppo Bruins (CU) noemde de schorsing een „excessief instrument”. Volgens de PVV worden docenten vogelvrij verklaard als ze geschorst worden na dit soort klachten van leerlingen.

Geloofskwesties op scholen leiden vaker tot conflict. In 2012 werd een docent maatschappijleer van een school uit Lisse op non-actief gezet nadat hij had getweet: „De islam is geen geloof, maar een barbaarse achterlijkheid”. Zijn contract werd vervolgens niet verlengd. In 2007 werd een juf van een basisschool uit Roermond naar huis gestuurd omdat ze, in een pleidooi voor meer tolerantie, tijdens de les een hoofddoek had gedragen.

Volgens Hilde Mertens, directeur en bestuurder van de Stichting Onderwijsgeschillen, staat het incident in Hoofddorp op zichzelf: „Het is de eerste keer dat iemand om een schorsing om deze reden in beroep gaat.” Wel komen vaker kwesties voorbij die raken aan geloof , zoals ouders die bezwaar maakten tegen naakt douchen. Veel zaken krijgen geen gevolg. „ We zien dat bijna eenderde van de klachten wordt opgelost door scholen zelf, bijvoorbeeld via mediation.”

Voorzitter Liesbeth Verheggen van de Algemene Onderwijsbond noemt het schorsen van de techniekinstructeur een „verkeerd signaal”. Scholen moeten volgens haar laten zien dat ze vertrouwen hebben „in de professionaliteit van de leraar”. Zolang de zaak niet is onderzocht, zou een schoolbestuur een docent niet mogen schorsen. „Want daarmee zeg je eigenlijk dat je de kant van de leerlingen kiest.”

Volgens de bond is het voor medewerkers erg lastig om terug te keren nadat ze op non-actief zijn gesteld. „Wij willen dat schoolbesturen en directies daar zorgvuldiger mee omgaan”, aldus een woordvoerder.

Of er sprake is van een stijging van het aantal incidenten op scholen, kan de bond niet zeggen. „Incidenten zijn van alle tijden. Wat de laatste jaren wel is veranderd, is dat leerlingen mobiele telefoons hebben waardoor incidenten in de klas worden gefilmd en via sociale media gedeeld.”

In januari werd in Heemskerk een onderwijsassistent „vrijgesteld van werk”, nadat hij een leerling in zijn nekvel had gegrepen die een kruk naar hem had gegooid. Een filmpje van het incident circuleerde op internet. De school maakte onlangs excuses aan de docent.