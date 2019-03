Het is eind februari maar al prachtig voorjaarsweer. Een brugklasser op weg naar huis met een zware tas achterop zijn fiets passeert een groepje jongens dat vol overgave op het plein aan het voetballen is. Hij stopt en roept: „Jongens, geniet van jullie tijd op de basisschool.” Waarop een van hen antwoordt: „Maar die heb je zelf toch ook meegemaakt?” „Ja, maar ik realiseerde het me niet. Ik heb er veel te weinig van genoten!”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl