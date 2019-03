Rutte III heeft fors meer communicatiemedewerkers dan vorig kabinet

Het aantal communicatiemedewerkers op alle ministeries is onder het kabinet Rutte III fors toegenomen ten opzichte van het vorige kabinet. In totaal werken er nu 703,6 fte op de ministeries, tegenover 633,4 voltijdsbanen onder het vorige kabinet, meldt het ministerie van Algemene Zaken na berichtgeving van RTL Nieuws. Dat is een stijging van 10 procent.

Het werkelijke aantal communicatiemedewerkers ligt nog een stuk hoger dan de 703,6 fte. Veel ambtenaren werken namelijk parttime en daarnaast worden er ook nog externe medewerkers ingehuurd. Volgens het ministerie komt de toename doordat er meer taken bij zijn gekomen, zoals het beheren van sociale media. Ook is er een departement bij gekomen en telt het kabinet meer ministers en staatssecretarissen.

Op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is de grootste stijging te zien. Daar werken 58,1 fte, bijna 15 meer dan bij het vorige kabinet. Communicatiemedewerkers houden zich bezig met persvoorlichting, maar ook met met sociale media en webcare, het schrijven van speeches voor ministers, onderzoek en het bedenken van campagnes.