Rivalen Duitse auto-industrie sluiten verbond

Om de snelle veranderingen in de auto-industrie te kunnen bijbenen, gaan de twee grote Duitse concurrenten Daimler en BMW samenwerken bij de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s. Zo hopen de twee autoconcerns op dit terrein hun achterstand op de concurrentie uit de Verenigd Staten en Azië te kunnen inlopen.

De bekendmaking van de samenwerking, donderdag, volgde op het nieuws van een week eerder dat Daimler en BMW hun dochterondernemingen die zich met autodelen bezighouden, Car2Go en DriveNow, gaan samenvoegen. Het nieuwe bedrijf, ShareNow, wordt in Berlijn gevestigd, samen met een gezamenlijke onderneming voor taxi-diensten, FreeNow. Daimler en BMW steken in deze mobiliteitsplatforms om te beginnen een miljard euro.

Bij de gezamenlijke ontwikkeling van zelfrijdende auto’s zal het om aanzienlijk meer geld gaan – al zijn er nog geen bedragen of andere bijzonderheden genoemd. In eerste instantie is de samenwerking gericht op het delen van kennis en kosten voor de automatisering van enkele functies, als parkeren en rijden op de snelweg. Daarmee zijn beide bedrijven ook los van elkaar al bezig.

Inhaalslag

Het uiteindelijke strategische doel is wel de ontwikkeling van auto’s zonder stuur en pedalen, die volledig autonoom rijden. Maar omdat twijfelachtig is wanneer dat gerealiseerd kan worden voor een prijs die de particulier kan opbrengen, stellen de Duitse autobouwers zich om te beginnen bescheidener ambities.

De Duitse auto-industrie heeft in het algemeen traag gereageerd op de ingrijpende omwentelingen in de sector. VW-topman Herbert Diess schatte onlangs dat Googles zusterbedrijf Waymo op het gebied van autonoom rijden een technologische voorsprong op klassieke autobouwers heeft van één tot twee jaar.

Ook bij de elektrische auto is men in Duitsland nu koortsachtig met een inhaalslag bezig. Daarbij zijn de Duitse autobouwers voorlopig nog afhankelijk van de levering van accu’s uit Azië.

Inmiddels is ook doorgedrongen dat in de huidige markt niet alleen andere autobedrijven concurrenten zijn, maar ook technologie-ondernemingen als Google en het Chinese Baidu. BMW heeft eerder samenwerking gezocht met onder meer Intel, Daimler met toeleverancier Bosch. Die banden blijven bestaan, en Daimler en BMW houden ook de mogelijkheid open dat nog andere bedrijven zich bij het verband aansluiten.

Volkswagen maakte onlangs bekend te gaan samenwerken met Microsoft. Ook werkt het bedrijf uit Wolfsburg samen met de Amerikaanse concurrent Ford en heeft het zich aangesloten bij een netwerk van onder andere Baidu.

Rivalen

BMW en Daimler hebben nu een intentieverklaring getekend, die later dit jaar tot een gedetailleerd contract moet leiden. Onduidelijk is nog of de kartelautoriteiten ermee zullen instemmen. Auto-expert Ferdinand Dudenhöffer, van het Car-centrum van de universiteit Duisburg-Essen, pleit er vrijdag in de Duitse pers voor dat de kartelautoriteiten de samenwerking niet louter nationaal bekijken, maar in het licht zien van de concurrentie met Chinese, Amerikaanse en Japanse bedrijven.

De samenwerking van Daimler en BMW is extra opmerkelijk omdat de twee concerns rivalen zijn in hetzelfde luxe segment. Met technologische nieuwigheden proberen ze elkaar doorgaans af te troeven.

De rivaliteit tussen Stuttgart (Daimler) en München (BMW) kreeg een bittere smaak, omdat Daimler in 2014 uit zichzelf bij de Duitse kartelautoriteit meldde gesprekken met BMW over technische zaken te voeren, die mogelijk in strijd met de concurrentieregels waren. BMW ontdekte pas dat Daimler daarover aan de bel had getrokken toen de politie in 2017 een inval in het hoofdkwartier in München deed. De bitterheid bij BMW was groot, de rechterlijke procedure loopt nog.

Maar met het vooruitzicht van een leiderschapswisseling bij Daimler – topman Dieter Zetsche vertrekt dit voorjaar - blijkt er opeens allerlei samenwerking mogelijk. Zetsche wordt in mei opgevolgd door de Zweed Ola Källenius, die nu in de raad van bestuur verantwoordelijk is voor onderzoek en ontwikkeling. In het persbericht over de samenwerking met BMW werd Källenius aangehaald, die het autonome rijden „één van de revolutionairste trends” noemt.