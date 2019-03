Raad van State blokkeert uitbreiding Efteling voorlopig

De Efteling mag voorlopig niet uitbreiden. Dat heeft de Raad van State vrijdag besloten in een spoedprocedure die omwonenden aanspanden. Zij vrezen onder meer voor geluidsoverlast en parkeerproblemen.

De Raad stelt dat de eerste, kleine uitbreiding van het attractiepark in Kaatsheuvel voor “onomkeerbare gevolgen” zorgt. Dat is een probleem omdat er ook een rechtszaak loopt die mogelijk een streep gaat zetten door de grotere uitbreidingsplannen van het park, die in totaal acht hectare beslaan. De Raad heeft volgens een woordvoerder “enkele juridische twijfelpuntjes aangetroffen in het bestemmingsplan” en dus bestaat er een kans dat de omwonenden uiteindelijk in het gelijk gesteld worden.

Lees ook: Het dorp is trots op de Efteling, maar er klinkt nu toch protest

Overlast voor omwonenden

De gemeente Loon op Zand gaf in september groen licht voor het plan om terrein bij de oost- en westkant van het pretpark te voegen, maar de buren vrezen dat de uitbreiding voor licht- en geluidsoverlast en verkeersproblemen zal zorgen. Ook zijn sommigen van hen bang dat ze ingesloten zullen raken door het park en daardoor onbereikbaar worden. Zij spanden daarom een beroepsprocedure aan.

Nadat omwonenden het beroepschrift indienden, besloot De Efteling de uitbreidingsplannen grotendeels stil te leggen in afwachting van een uitspraak van de bestuursrechter. Wel wilde het park alvast beginnen met een kleine uitbreiding aan de oostkant. Om dit te voorkomen, spanden enkele van de omwonenden de spoedprocedure aan.