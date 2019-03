‘Portugese investeerder dicht bij overname Intertoys’

Speelgoedketen Intertoys is heel dicht bij een gedeeltelijke doorstart. De curatoren van het bedrijf hebben in grote lijnen een akkoord met de Portugese investeerder Green Swan, zo bevestigt een bron bij Intertoys na berichtgeving van Het Financieele Dagblad. De verwachting is dat de doorstart na het weekeinde wordt aangekondigd.

Hoeveel winkels Green Swan wil overnemen, is nog onderwerp van onderhandeling. Volgens bronnen van de zakenkrant gaat het om minstens 100 van de 286 eigen filialen. “Het zal in elk geval een substantieel deel zijn”, aldus de ingewijde tegenover NRC. Ook de pakweg honderd Intertoys-winkels die in handen zijn van franchisenemers zijn in principe partij bij de doorstart.

Het Portugese Green Swan werd eerder al genoemd als een van de kandidaat-kopers voor Intertoys, dat vorige week failliet ging. De investeerder kocht het afgelopen jaar verschillende speelgoedketens in meerdere Europese landen. Zo nam de maatschappij de Spaanse en Portugese winkels over van de failliete Amerikaanse keten Toys ‘R’ Us.

‘Heel geïnteresseerd’

Vorige maand voegde Green Swan daar ook de Belgische keten Maxi Toys aan toe, dat onderdeel was van de Blokker Holding, waartoe ook Intertoys jarenlang behoorde. Na het faillissement van Intertoys kocht Green Swan ook de Belgische winkels van Intertoys, die buiten het faillissement vielen.

Lees ook: Nooit meer het grote speelgoedboek van Intertoys

Een woordvoerder van Green Swan wil desgevraagd niet bevestigen of een doorstart nabij is, maar stelt dat “Green Swan heel geïnteresseerd is” in Intertoys (286 eigen winkels, zo’n 3.200 werknemers). “We geloven echt in de potentie van dit merk en zijn heel gemotiveerd om het in leven te houden.”

Vorige week donderdag vroeg Intertoys het faillissement aan. Het bedrijf was in de financiële problemen gekomen doordat het de concurrentie met webwinkels en prijsstunters zoals Action niet meer kon bijbenen. Niet alleen Intertoys worstelt: volgens marktonderzoeker GfK hebben fysieke speelgoedzaken de afgelopen tien jaar bijna de helft van hun omzet zien wegvloeien richting online speelgoedaanbieders.