Oostenrijkse skiër betrapt op doping, met infuus nog in de arm

De Oostenrijkse skiër Max Hauke is woensdag betrapt op het gebruik van doping. Bij een grootschalige dopingcontrole tijdens het WK in Seefeld werd Hauke op heterdaad betrapt, terwijl hij bezig was met een bloedtransfusie. Kort voor de start van het onderdeel 15 kilometer langlaufen werd Hauke door de politie aangetroffen met een infuus in zijn arm.

Beelden van het voorval zijn door de Noorse omroep NRK donderdag naar buiten gebracht. De 26-jarige Hauke wordt in de video door de politie gevraagd of er “nog anderen thuis zijn”. Hij schudt zijn hoofd en kijkt vervolgens weg. Naast Hauke werd ook viervoudig Olympisch kampioen Aleksej Poltoranin uit Kazachstan betrapt op doping. In totaal werden er bij de actie vijf sporters gearresteerd, ook twee skiërs uit Estland en nog een uit Oostenrijk. Zij hebben allemaal toegegeven bloeddoping gebruikt te hebben.

Werkzaam voor politie

Bekenden van Hauke en collega-sporters reageren geschokt op de video. “Ik ben er ziek van. Het is walgelijk om naar te kijken”, zegt Haukes Britse trainingspartner Andrew Young tegen NRK. Ook anderen reageren verontwaardigd tegenover de omroep. Saillant detail is dat zowel Max Hauke als de tweede opgepakte Oostenrijker, Dominik Baldauf, voor de politie werkt.

De video is bijzonder omdat het niet vaak voorkomt dat sporters op heterdaad worden betrapt op doping, laat staan dat ze worden gepakt tijdens een bloedtransfusie. Het dopingonderzoek richtte zich op een international netwerk rond een Duitse arts die eerder ook met wielrenners in de Tour de France werkte. Het gaat om Mark Schmidt, die voor Team Gerolsteiner werkte toen wielrenner Bernhard Kohl tijdens de Tour van 2008 werd betrapt op doping. Schmidt werd woensdag gearresteerd in het Duitse Erfurt, waar hij een medische praktijk heeft.