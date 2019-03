OM eist levenslange celstraf tegen Willem Holleeder

Het is 14.00 uur als officier van justitie Sabine Tammes het woord uitspreekt dat al sinds het begin van de strafzaak tegen Willem Holleeder een jaar geleden boven de markt hangt: levenslang. Voor alle moorden waar Holleeder van wordt verdacht, is volgens het Openbaar Ministerie (OM) voldoende bewijs.

Holleeder hoort de strafeis gelaten aan, zo ziet rechtbanktekenaar Aloys Oosterwijk. De afgelopen dagen heeft hij , als altijd gekleed in een zwarte broek en vest met daaronder een licht gekleurd overhemd, mee zitten schrijven. Op andere momenten staart hij voor zich uit of kijkt hij ogenschijnlijk verontwaardigd in de richting van de officieren van justitie. „Op het moment suprême sloeg hij de ogen toe”, aldus tekenaar Oosterwijk die goed zicht op hem had.

Bij alle moorden komen volgens het OM drie motieven terug. Holleeder had met zijn slachtoffers financiële problemen, de mannen spraken daarover met de politie of hadden plannen om Holleeder te laten liquideren. Het is een patroon dat door het OM met verschillende verklaringen wordt onderbouwd. Zo verklaarde ex-vriendin Sandra dat Holleeder zei: „Endstra heeft met de recherche gesproken, die gaat er ook aan. Die gaat gewoon.”

Ook de andere mannen die Holleeder heeft laten liquideren, spraken met de politie over hem. Hasj- en vastgoedhandelaar Kees Houtman vertelde de recherche een half jaar voor zijn dood over zijn problemen met Holleeder, net als kroegbaas Thomas van der Bijl. „Het is een heel irritante man, die Holleeder”, vertelde Van der Bijl tegen de recherche. „Je kent hem niet meer terug. Het is een beest geworden.”

Driemanschap

Holleeder is volgens het OM sinds het begin van deze eeuw lid van een driemanschap dat „besliste over leven en dood”. Naast Holleeder zijn volgens het OM Stanley Hillis en Dino Soerel lid geweest van dit driemanschap. Hillis is in 2011 geliquideerd en Soerel is in 2017 veroordeeld voor twee moorden waarvan Holleeder ook wordt verdacht. Dit driemanschap heeft volgens het OM gebruikgemaakt van twee moordcommando’s – groepen mannen die zich op afroep lieten inhuren voor moord.

De moorden op vastgoedbaron Wim Endstra en beroepscrimineel John Mieremet zijn in de visie van het OM gepleegd door een groep voornamelijk Turkse mannen uit Alkmaar. Er zijn tal van aanwijzingen dat zij betrokken zijn bij die moorden. Maar de rechtbank in Amsterdam oordeelde een aantal jaren terug dat het doorslaggevende bewijs om de verdachten te veroordelen, ontbrak. De vermoedelijke schutter in die zaak, een man uit Azerbeidzjan, is na zijn aanhouding een natuurlijke dood gestorven in een Nederlandse cel.

De liquidaties van Heinekenontvoerder Cor van Hout, hasjhandelaar Kees Houtman en cafébaas Thomas van der Bijl zijn volgens het OM uitgevoerd door een Amsterdams moordeskader onder leiding van Jesse R., een telg uit een bekende onderwereldfamilie. Jesse R. werkte samen met twee andere mannen die een belangrijke rol spelen in de strafzaak tegen Holleeder: de kroongetuigen Peter la S. en Fred Ros.

‘Osdorp eerst’

Peter la S. heeft bekend dat hij betrokken is geweest bij de moord op Kees Houtman en heeft Holleeder een maand voor die moord horen zeggen: ‘Osdorp eerst.’ Fred Ros, die geen bezwaar heeft tegen het gebruik van zijn volledige naam, heeft de schutters aangestuurd die Thomas van der Bijl hebben geliquideerd. Op basis van hun verklaringen zijn Holleeders partner Dino Soerel en huurmoordenaar Jesse R. door het hof in Amsterdam tot levenslang veroordeeld.

Deze verklaringen vormen samen met de verhalen van de zussen Holleeder en ex-vriendin Sandra Klepper de ruggengraat van de strafzaak tegen Holleeder. Hun verhalen worden soms in detail ondersteund door andere getuigenverklaringen. Ook de slachtoffers zelf hebben – soms zeer belastende – verklaringen afgelegd over de rol van Willem Holleeder bij moord en doodslag in de Amsterdamse onderwereld. „Holleeder heeft een spoor van ellende achtergelaten waarvoor hij geen verantwoordelijkheid heeft willen nemen. Daarbij past maar één straf die duidelijk maakt dat de maatschappij geen genoegen neemt met mensen als Holleeder, die menen te kunnen beslissen over andermans leven, geld en goederen. Die straf is levenslang.”