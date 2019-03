‘OM begint strafzaak tegen Shell om omkoping in Nigeria’

Het Openbaar Ministerie gaat olieconcern Shell vervolgen voor illegale activiteiten in Nigeria, meldt het olieconcern op zijn website. Het OM bevestigt dit, maar wil nog niet zeggen of en wanneer er een dagvaarding komt. Het bedrijf is door justitie geïnformeerd dat er wordt gewerkt aan strafrechtelijke vervolging en dat het onderzoek bijna is afgerond. Volgens een woordvoerder van OM is uit het lopende onderzoek gebleken dat “er strafbare feiten zijn gepleegd” en dat er “genoeg is om te vervolgen”.

Lees ook: Verzet tegen mogelijke schikking met Shell

Shell wordt verdacht van omkoping om de exploitatierechten van een olieveld voor de kust van Nigeria te verwerven. De zaak draait om het olieveld OPL 245 voor de kust van Nigeria. Shell en de Italiaanse partner Eni betaalden daar in 2011 samen 1,3 miljard dollar voor. Slechts 200 miljoen van dat bedrag belandde in de schatkist, 1,1 miljard euro zou in de zakken van hoge Nigeriaanse ambtenaren en politici terecht zijn gekomen, onder wie de toenmalige olieminister Dan Etete.

NRC/studio

Smeergeld

In 2017 deden vier belangenorganisaties uit Nigeria, het Verenigd Koninkrijk en Italië in Nederland aangifte: Global Witness, Corner House, HEDA Resource Centre en Re:Common. De vrees bestond bij deze organisaties dat het OM, net als in de ING-witwaszaak, zou aansturen op een schikking.

Shell en Eni ontkennen nog altijd dat er sprake was van omkoping. De vraag is of ze hadden kunnen weten dat het geld in de zakken van politici zou verdwijnen. Een Italiaanse rechter achtte dat eerder wel al bewezen. Twee ‘tussenpersonen’ zijn door de rechter in Milaan veroordeeld tot 4 jaar cel. Justitie deed drie jaar geleden een inval bij het hoofdkantoor van Shell in Den Haag. Vorig jaar maart deed Shell zelf aangifte tegen de Australische oud-bestuurder Peter Robinson, die zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan corruptie in Nigeria. Die zaak draait echter om een ander olieveld.