Met een forse rugzak om loopt Anita Moore (34) de vertrekhal binnen om terug te vliegen naar de Verenigde Staten. Het is niet de eerste keer dat ze in Nederland is geweest, wel de eerste keer dat ze hier een jaar ouder is geworden.

Anita Moore is het type toerist dat zich niet door landsgrenzen laat weerhouden om vriendschapsrelaties aan te gaan. Drie, vier keer per jaar komt ze uit New York naar Nederland om bekenden op te zoeken en naar concerten en festivals te gaan. Ze heeft hier „tien heel goede vrienden”, vertelt ze. „Zij zijn als familie voor mij.” De meesten heeft ze niet in Nederland ontmoet maar op de internationale festivals die ze bezoekt, zoals het door haar warm aangeprezen Sónar in Barcelona.

Ze is een geboren New Yorkse en doet daar business strategy bij een techbedrijf. De sfeer in New York is totaal anders dan in Nederland, vindt ze, ze heeft het er net nog met de taxichauffeur over gehad. „Er is daar een heel sterke focus op werk. De eerste vraag die mensen je stellen is: wat doe je. Het gaat altijd over je baan, over status soms ook. In Nederland komt dat niet aan de orde, of pas als je iemand wat langer kent. Mensen zijn meer gericht op: wie ben je, wat vind je leuk – op jou als persoon. Daarom ben ik hierheen gekomen om mijn verjaardag te vieren.”

Haar Nederlandse vrienden hebben een feest voor haar gegeven en ze zijn uit geweest in De School, een Amsterdamse techno/house club. Natuurlijk, in New York heeft ze ook vrienden met wie ze haar verjaardag kan vieren. Maar het is toch anders. „Oppervlakkiger.”

Behalve in Amsterdam is ze deze keer in Leiden geweest, waar ook vrienden wonen, en een dag in Hamburg. Bij eerdere bezoeken heeft ze al veel van Nederland gezien. Dit keer heeft ze vooral nieuwe restaurants geprobeerd.

„Ik ben veganistisch”, zegt ze. „Mijn vrienden niet allemaal, ik neem ze graag mee naar restaurants waar je goed veganistisch kunt eten.”