Na afwijzing door universiteit begon hij met stalken

Hij noemde medewerkers van de universiteit „kankervolk”. „Iemand” zou zijn „wraak voelen”. Zo’n 3.750 van dit soort mails gericht aan honderd medewerkers stuurde Ahmed A. sinds 2016 naar de universiteit van Wageningen. Sommige op rijm. De civiele zaak tegen A., begin dertig en woonachtig in Arnhem, diende donderdag bij de rechtbank in Arnhem.

De universiteit eist een contactverbod. A. zelf is niet aanwezig. Hij zit sinds woensdag vast, volgens regionale krant De Gelderlander omdat hij tevens andere instanties bleef lastigvallen. Wageningen University deed begin 2019 aangifte van stalking en bedreiging.

„De mails die hij ons stuurde, gingen ook naar een reeks anderen, onder wie Mark Rutte, Job Cohen en de Hogeschool Arnhem Nijmegen”, vertelt Simon Vink, woordvoerder van de universiteit. „We hebben meerdere malen contact gehad met de politie en met het wijkteam, dat bij A. thuis is geweest.”

De mailkanonnade begon volgens de universiteit in het najaar van 2016, toen A. voor de eerste keer werd afgewezen voor een opleiding in Wageningen. In totaal heeft hij zich achttien keer aangemeld, voor verschillende opleidingen, onder meer biotechnologie. Telkens vergeefs. „Zijn vooropleiding en werkervaring waren onvoldoende voor een inschrijving aan een universiteit”, zegt woordvoerder Vink. „Hij heeft mbo gedaan en kon niet aantonen dat hij de tekortkomingen in zijn opleiding had gecompenseerd.” A. diende meerdere klachten in tegen de afwijzingen, die volgens Vink nooit onderbouwd werden.

A. gebruikte elf verschillende e-mailadressen, staat in de dagvaarding van het kort geding. Mogelijk doordat hij erachter kwam dat zijn mailtjes automatisch uit de inbox van de universiteit werden gevist. A. belde, sms’te en appte ook verschillende medewerkers van de universiteit. Ook stuurde hij – vergeefs – betaalverzoeken van miljoenen euro’s.

De mails werden de afgelopen maanden grimmiger: de dreigende of beledigende ondertoon ging over in teksten met directe bedreigingen. „Hij stuurde onze advocaat een bericht met de tekst ‘I will kill you’”, vertelt Vink.

Tijdens een telefoongesprek in 2016 met Vink bleef A. wel beleefd, „maar hij heeft me meerdere keren teruggebeld, en een keer was hij erg boos en begon hij te schreeuwen en te schelden”. Tegen secretaresses zou hij aan de telefoon ook altijd beleefd zijn gebleven, terwijl hij op Twitter het gezicht van de rector van de universiteit uitkraste en zijn ogen zwart maakte. „Hij heeft twee kanten. Het is gewoon eng.”

De universiteit heeft extra beveiliging geregeld voor de recepties en tijdens open dagen. De deur naar de Student Service Centre, waar studenten zich kunnen aanmelden en inschrijven, is tijdelijk op slot gezet. Dat is onhandig vanwege de aanloop van studenten met vragen: er moet nu telkens per persoon elektronisch worden opengedaan. De universiteit zegt door de extra beveiliging financiële schade op te lopen.

De universiteit ontzegde A. in 2017 per brief toegang tot haar gebouwen en vroeg hem op te houden met het zoeken van contact. Maar de berichten bleven komen. Advocaat Becker vraagt namens Wageningen University aan de rechter om A. een contactverbod op te leggen, en een dwangsom van 500 euro per overtreding. Plus gijzeling na tien dwangsommen: hem tijdelijk vastzetten in een cel – het uiterste civiele middel om iemand iets af te dwingen.

Uitspraak is op 14 maart.