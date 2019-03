Minister De Jonge: marktwerking in de zorg moet weer worden beperkt

Het wordt steeds moeilijker om de zorg in Nederland te organiseren en te betalen. Daarvoor waarschuwt minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) vrijdag in een interview in het AD. Volgens hem is de marktwerking in de zorg “doorgeschoten”.

“We zullen onder ogen moeten zien dat elementen van marktwerking onbedoeld tot ongewenste situaties hebben geleid”, zegt De Jonge tegen de krant. Hij constateert dat door keuzevrijheid van cliënten een versnippering van aanbod is ontstaan, waardoor de kwaliteit van de zorg is verminderd.

Het zorgt ook voor meer administratieve taken voor zorgaanbieders en -verleners, waardoor arbeidskrachten niet effectief worden ingezet. Doordat de zorg voor zorgaanbieders per uur wordt gefinancierd, wordt volgens De Jonge soms ook te veel zorg geboden. Dat loont, financieel.

Regionaal organiseren

De minister wil dat het zorgstelsel gedeeltelijk anders wordt ingericht. Zo moeten cliënten minder vrijheid krijgen om te kiezen tussen verschillende aanbieders. In plaats daarvan wil hij de zorg regionaal organiseren. Gemeenten moeten daarvoor wat hem betreft samenwerken met zorgverleners en verzekeraars, waardoor er ook minder concurrentie is. Nieuwe zorgaanbieders in die regio’s moeten strenger worden gecontroleerd en grotere aanbieders krijgen een vergunningsplicht.

De marktwerking in de zorg in Nederland werd vergroot door een kabinet waarvan De Jonges partij, het CDA, ook deel uitmaakte. Over die beslissing zegt de minister nu: “het geloof in de markt als probleemoplosser is op de terugweg”.

In een reactie tegenover persbureau ANP laat coalitiepartner VVD weten de plannen voor een regionalisering van het zorgstelsel en de beperking van de keuzevrijheid “een stap terug in de tijd” te vinden. Volgens de VVD moet er wel keuzevrijheid blijven en leiden de plannen van De Jonge tot langere wachtlijsten en hogere zorgkosten.

In 2018 en 2019 zijn de zorgkosten voor Nederlanders gestegen. Begin dit jaar gingen de premies van de zorgverzekeringen omhoog: bij de meeste basispakketten ging dat om drie tot tien extra euro per maand.