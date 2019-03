Mens, durf te haten.

Kate en Meghan – het Engelse koningshuis, las ik, heeft Twitter en Instagram om hulp gevraagd, zo heftig is de online-haat die over de twee Britse prinsessen wordt uitgestort. Het is zó veel, zó hard, zó ongegeneerd seksistisch en racistisch, dat het onbeheersbaar dreigt te worden. Een groot deel van de commentaren is doorgaans best beschaafd, maar er hoeven maar een paar stokers bij te zitten en de stemming slaat volledig om. Vergapen wordt honen, juichen wordt schelden, bewonderen wordt dreigen. Vrijwel altijd, meldt CNN, gaat het om fans van de ene prinses tegen die van de andere. Sinds de rioolpers dag in, dag uit berichten over de vermeende rivaliteit tussen de twee royals verspreidt, zijn alle remmen los.

Die zelfrijzende haat fascineert me. Is het echt zo gemakkelijk? Het spelletje van de tabloids is vreselijk doorzichtig. De zogenaamde vete tussen Meghan en Kate is een verdienmodel, dat kan iedereen zien. En toch gaan mensen er massaal in mee.

Geschrokken begon het Britse roddelblad Hello! een actie om mensen tot vriendelijkheid aan te zetten. De weeë hashtag #HelloToKindness moet het tij keren. Geen daverend succes – als het om het principe gaat, is iedereen altijd voor beleefdheid en verbroedering. Maar in de praktijk – zeker de digitale praktijk – heb je mensen zo op de kast. Zeker in een tijd waarin alles steeds persoonlijker is geworden.

Het is zo gemakkelijk iemand te laten haten. Suggereer dat een ander zich beter voelt dan jij, dat een ander misbruik maakt van jouw goedheid, dat die ander maling heeft aan het algemeen fatsoen, en al je breed uitgemeten beschaving gaat een-twee-drie het raam uit.

Hate is stronger than love – dat is het persoonlijke motto van Roger Stone, de hondsbrutale politiek adviseur van Donald Trump. Die cynische levenswijsheid, dat valt niet te ontkennen, heeft Trump veel gebracht.

En niemand is immuun, omdat het wij-zij denken evolutionair diep in ons verankerd ligt. Politici weten dat. Journalisten weten het. Je hoeft alleen maar de knop van de miskenning in te drukken. Of iemand publiekelijk een toontje lager te laten zingen. Wie kan die verleiding weerstaan?

Wanneer er geld te verdienen is? Of stemmen? Of aandacht?

Mens, durf te haten.

Zeg dus niet dat we in een mooi land leven – zeg dat iemand ons ons mooie landje wil afnemen. Zeg niet dat je de publieke zaak belangrijk vindt – zeg dat de publieke zaak verraden wordt. Zeg niet dat je je zorgen maakt over het klimaat – zeg dat anderen je hun idealen door de strot willen duwen. Zeg niet dat je mooie plannen hebt, zeg dat een ander die mooie plannen wil dwarsbomen.

Zeg niet dat je Kate zo bijzonder vindt. Zeg dat Meghan haar kapot wil maken.

Bingo.

Hate is stronger than love . Het is verleidelijk je vrolijk te maken over die sukkels die zich zo gemakkelijk laten ophitsen in een totaal verzonnen rivaliteit tussen twee Britse prinsessen. Alleen – die sukkels, dat zijn wij.