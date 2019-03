Kerkrade doet aangifte tegen krant om gelekte sollicitatie burgemeester

Kerkrade gaat aangifte doen tegen het regionale dagblad De Limburger. De gemeente heeft vrijdag een journalist van de krant beschuldigd van het afluisteren van besloten besprekingen over de burgemeestersvoordracht in Kerkrade. Een publicatie over het geheime overleg leidde donderdag tot het vertrek van burgemeester Ralf Krewinkel van Heerlen.

Krewinkel (PvdA) stapte op nadat De Limburger donderdag had onthuld dat hij had gesolliciteerd voor de burgemeesterspost in Kerkrade. Dat lag gevoelig in Heerlen. Krewinkel was tijdens zijn sollicitatie met ziekteverlof wegens familieomstandigheden. Op 1 april zou hij na een jaar zijn taken weer oppakken. Raadsleden verweten hem dat hij stiekem solliciteerde. Ook waren ze niet blij met een burgemeester die kennelijk liever ergens anders werkte. Krewinkel concludeerde daarop dat zijn positie onhoudbaar was.

De Limburger kwam naar eigen zeggen “per toeval” op het spoor van Krewinkels kandidatuur in Kerkrade. De voordrachtsprocedure voor burgemeesters is geheim, maar de raadsvergadering over de resultaten zou ook buiten de afgesloten raadszaal te horen zijn geweest. Zo kwam De Limburger erachter dat Krewinkel als tweede was geëindigd, achter Petra Dassen (CDA). Zij werd woensdag voorgedragen als nieuwe burgemeester van Kerkrade.

Verstopt achter zuil

Kerkrade zegt dat de verslaggever van De Limburger slinkser te werk is gegaan dan de krant doet voorkomen. Dat zou uit beelden van bewakingscamera’s blijken, aldus de gemeente. Volgens commissaris van de Koning in Limburg Theo Bovens, die zich aan de zijde van Kerkrade schaart, zou de journalist zich achter een zuil hebben verstopt. Zo zou hij de vergadering hebben kunnen afluisteren.

Hoofdredacteur van De Limburger Bjorn Oostra zegt dat er niets klopt van Oostra’s uitspraken. “Hij baseert zich op camerabeelden die hij niet heeft gezien en hij heeft geen wederhoor toegepast.”

De 44-jarige Krewinkel legde zijn burgemeesterswerk in Heerlen begin 2018 tijdelijk neer omdat zijn zoontje getroffen was door leukemie. Het kind heeft er een dwarslaesie aan overgehouden. Voormalig SP-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Emile Roemer is sinds vorig jaar maart waarnemend burgemeester.