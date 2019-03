Justitie dagvaardt Shell om explosie en lekkage in Moerdijk

Het Openbaar Ministerie vervolgt Shell vanwege een explosie en een lekkage op een complex van het olie- en gasconcern in Moerdijk. Dat bevestigt justitie vrijdag naar aanleiding van berichtgeving van Het FD. Eerder op vrijdag werd ook bekend dat Shell vervolgd wordt voor corruptie in Nigeria.

Justitie kan tegenover NRC nog niet precies zeggen van welke strafbare feiten het Shell in Moerdijk precies verdenkt. Wel laat een woordvoerder van het OM weten dat Shell, omdat het met gevaarlijke stoffen werkt, verplicht is om een streng preventiebeleid te voeren om ernstige ongelukken te voorkomen. Volgens justitie is het olieconcern daar tot twee keer toe in tekortgeschoten waardoor “werknemers en mensen in de omgeving in gevaar zijn gebracht”.

Een van de incidenten is een ontploffing in 2014. Een explosie op het industrieterrein in Moerdijk veroorzaakte destijds een grote brand. Twee mensen raakten gewond. Behalve de brand vervolgt justitie Shell ook vanwege lekkage van de giftige stof ethyleenoxide ongeveer drie jaar geleden. Tussen november 2015 en januari 2016 ging dagelijks 380 kilo van de kankerverwekkende stof ethyleenoxide de lucht in.

‘Omgeving in gevaar gebracht’

Shell zelf concludeerde achteraf dat de uitstoot in de lucht niet tot het overschrijden van de wettelijke normen aan de grond had geleid. Het incident had volgens het bedrijf dan ook “geen nadelige gevolgen voor de gezondheid” gehad. De GGD noemde de kans dat omwonenden door de lekkage extra risico lopen op het ontwikkelen van kanker, destijds “verwaarloosbaar klein”.

Justitie stelt nu dat Shell niet genoeg maatregelen heeft genomen om dergelijke ongevallen te voorkomen: “Door zo te handelen hebben zij werknemers en mensen in de omgeving in gevaar gebracht”, aldus het OM. Ook de Onderzoekraad voor Veiligheid concludeerde na de brand in 2014 dat Shell Moerdijk “kritischer had moeten zijn op de veiligheidsrisico’s”. De zaak staat voor halverwege mei gepland.