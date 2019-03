Leden van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), de coalitie van veelal Koerdische troepen die met de VS vechten tegen Islamitische Staat in Syrië, houden een vrouw en haar kind in de gaten die door IS bezet gebied zijn ontvlucht. Ze zijn opgevangen in een kamp in de noordelijk gelegen provincie Deir ez-Zor. De SDF registreert iedereen die uit de laatste IS-nederzettingen komt, en zoekt uit of zij strijders waren van de terroristische organisatie.

Foto Bulent Kilic / AFP