Indiërs wachten bij grensovergang op vrijlating piloot door Pakistan

Indiase belangstellenden zijn vrijdagmiddag naar de grens tussen India en Pakistan gekomen om getuige te zijn van de vrijlating van een door Pakistan gevangengenomen piloot. Abhinandan Varthaman is eerder op de dag door Pakistaanse autoriteiten naar de plaats Wagah gebracht, meldt de BBC, en zal naar verwachting later vrijdag op vrije voeten komen.

De piloot werd woensdag opgepakt. Zijn gevechtsvliegtuig was toen in Pakistaans grondgebied neergestort, tijdens een week waarin spanningen tussen de twee landen over de regio Kashmir escaleerden. Sindsdien vroegen betogers uit India om zijn vrijlating.

Luchtruim

Ook het Pakistaanse luchtruim, dat werd gesloten tijdens de luchtaanvallen van India deze week, wordt vrijdag weer stap voor stap geopend. Internationaal luchtverkeer zal via speciale routes over Kashmir worden geleid, meldden internationale persbureaus op basis van verklaringen door Pakistaanse luchthavens.

Het Pakistaanse parlement heeft het eigen leger geprezen vanwege de afgemeten reactie op de Indiase luchtaanvallen deze week. Doelwit van die militaire acties was volgens India een “terroristisch kamp” net over de grens.

Intussen heeft premier Narendra Modi beloofd dat het Indiase leger hard zal blijven optreden tegen militante groeperingen die in het door India gecontroleerde gedeelte van Kashmir actief zijn. De Indiase overheid heeft daarom ook de populaire partij Jama’at-e-Islami (JeI) in de ban gedaan in de provincie Jammu en Kashmir. In onder meer de stad Srinagar hebben vrijdag grote politieacties plaatsgevonden, er zijn zo’n vierhonderd “activisten en militanten” opgepakt, volgens persbureau AP.