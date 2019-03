Een Europees Openbaar Ministerie: goed idee?

Ook Nederlands strafrechtelijk onderzoek heeft baat bij Europese samenwerking

„Financiële criminaliteit is vaak verweven met grensoverschrijdende zware georganiseerde criminaliteit. Een effectieve aanpak kan Nederland niet alleen. Samenwerking tussen de lidstaten van de Europese Unie is onontkoombaar, ook voor de effectiviteit van Nederlands strafrechtelijk onderzoek.” Het kabinet-Rutte III in zijn Regeerakkoord

Nationale onmacht of onwil kan met een Europees OM doorbroken worden

Een commissie van het Europees Parlement onderzocht fraude in Slowakije en Malta. „Journalisten die in die landen onderzoek deden, werden vermoord. De Slowaakse en Maltese overheden konden of wilden het niet aanpakken. Daarom is de komst van een EOM noodzaak.” Sophie in ’t Veld, Europarlementariër (D66/ALDE), in NRC

Er is een Europese bestuursstructuur voor veiligheid nodig, inclusief Europees OM

Een „degelijk Europees raamwerk voor interne Europese veiligheid” is er nog niet. „Verouderde concepten van nationale soevereiniteit zitten een hechte en efficiënte Europese samenwerking in de weg.” Judith Sargentini en Jan Philipp Albrecht, Europarlementariërs (Groenen), op de site van GroenLinks (2018)

Een nieuwe Europese instelling betekent dat we zeggenschap uit handen geven

„Omdat fraude met Europees geld te vaak voorkomt en in een aantal lidstaten niet goed wordt aangepakt moest hiervoor een nieuwe Europese instelling worden opgericht. Hierdoor raakt Nederland zeggenschap kwijt over vervolging.” Logischer „was geweest om subsidies waarmee gefraudeerd werd in te trekken en terug te vorderen.” Michiel van Nispen, SP-Kamerlid, in een column op de SP-site (2019)

Nederland verliest aan democratische controle op Europese opsporingsbevoegdheid

„Principiëler is ons bezwaar dat bevoegdheid tot opsporing van het Nederlands Openbaar Ministerie nu gedeeld zal worden met het Europese. Waarbij de laatste een voorrangsrecht kan laten gelden. Daarover raakt Nederland de democratische controle zoals we die bij het nationale OM wel kennen kwijt.” Mirjam Bikker, Eerste Kamerlid (CU), in een Kamerdebat (2018)

Oprichting van een Europees OM past bij het kleinestapjesproces van Europese integratie

De consensus mag zijn „dat er zo min mogelijk aan Brussel gedelegeerd moet worden”, maar intussen „integreren economieën verder, worden afstanden kleiner, de mobiliteit groter en is er nauwelijks meer een probleem dat geen baat zou hebben bij Europese coördinatie of harmonisatie. Maar die olifant in de kamer zien we liever niet.” Folkert Jensma, juridisch commentator, in NRC (2015)

Lees ook: Roemenië wil geen Roemeense als Europees officier van justitie

Kwestie in kaart , een zaterdagse rubriek in de bijlage Opinie & Debat, is een visuele weergave van verschillende argumenten rond een actuele kwestie. Zelf een ‘mattermap’ maken? Ga naar www.mattermap.nl