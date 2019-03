E-bike voor het eerst de meest verkochte fiets

Voor het eerst zijn er meer elektrische fietsen verkocht dan stadsfietsen. Dat blijkt uit de verkoopcijfers van de fietsbranche, melden Bovag en de de RAI Vereniging. Zo’n 40 procent van het totaal aantal verkochte fietsen was is 2018 elektrisch, tegenover 34 procent normale stadsfietsen. Een jaar eerder waren de verhoudingen nog omgedraaid. Bovag en RAI Vereniging noemen elektrisch fietsen “het nieuwe normaal”.

In totaal werden er afgelopen jaar 1,01 miljoen fietsen verkocht, zo’n 5,7 procent meer dan in 2017. Er werden 409.400 nieuwe elektrische fietsen verkocht, terwijl dat er een jaar eerder nog 294.000 waren. De branche zette een recordbedrag van 1,22 miljard euro om. Het grootste deel, zo’n 823 miljoen euro, werd omgezet door de verkoop van de relatief dure elektrische fietsen. Ook profiteerde de fietsbranche van de lange, warme zomer en de goed draaiende economie.

Gemiddelde prijs gestegen

De gemiddelde verkoopprijs van een nieuwe fiets is door de populariteit van de e-bike de afgelopen jaren sterk gestegen; van 734 euro in 2011 naar 1.207 euro in 2018. De brancheverenigingen verwachten dat deze trend de komende jaren doorzet. Met de vereenvoudiging van de fiscale regels voor het zakelijk gebruik van de fiets per 1 januari 2020, verwachten RAI Vereniging en Bovag dat ook de zakelijke aanschaf van een fiets groeit, tot zo’n 150.000 extra fietsen per jaar.

Hoewel de brancheverenigingen stellen dat de verkoopstijging “een opsteker is naar een een meer duurzaam mobiliteitssysteem en gezondere samenleving”, is het maar de vraag of dat laatste ook klopt. De verkoop van het aantal niet-elektrische fietsen is namelijk flink gedaald. In 2017 bedroeg het aantal verkochte niet-elektrische fietsen ongeveer 545.490 en in 2018 was dat 495.390, zo’n 50.000 fietsen minder. Dit betekent dus dat mensen mogelijk minder ‘zelf’ fietsen, wat niet gezonder is.