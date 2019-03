De Formule 1-testdagen zijn voor de teams, niet voor de buitenwereld

Een glimlach op het gezicht bij Carlos Sainz in de tent van McLaren. Dat snelle rondje dat hij zojuist heeft gereden, was dat nou een rondje op volle snelheid? Zoals hij het in een kwalificatie zou doen? „Nou ja, kijk”, verzucht de Spanjaard. „Dat is niet aan mij om te zeggen, maar als je slim genoeg bent en kijkt naar de situatie van de auto, kun je gokken dat het een leuke poging was.” Dezelfde dag, in het teamvertrek van Haas, Romain Grosjean op een soortgelijke vraag. „Hoe snel dit was? Probeer je nu achter de motormodus en ons brandstofniveau te komen?”

Tijdens de testweken bij Barcelona is het acht dagen lang vragen naar de bekende weg. Iedereen probeert achter informatie te komen die geheim zal blijven en doet ter compensatie maar verwoede rekensommen om íets van verhoudingen tussen de teams te ontwaren. Hoe het ging met elk team, met iedere coureur? Vragen naar de bekende weg, ook in deze tweede en laatste testweek op het circuit in Montmélo. Krijg je geen samenzweerderige blik dan wel een positief of weinig onthullend antwoord.

Niemand die gaat zeggen dat het waardeloos gaat, waarom zou je het team willen ontmoedigen voordat het seizoen überhaupt begonnen is? Of je doet als Max Verstappen, die de geest van de testweken tegen het Duitse Speedweek wel het best samenvatte: hij weet wel hoe hij ervoor staat, maar dat gaat hij niet vertellen.

Foto Josep Lago/AFP

Grootspraak

Reikhalzend werd uitgekeken naar de eerste signalen van een samenwerking tussen Red Bull en nieuwe motorleverancier Honda die naar de eerste wereldtitel voor het topteam sinds 2013 moet leiden. Een langetermijnproject is het, zo ziet Verstappen het ook. Maar er worden wel resultaten verwacht die met de kwakkelende Renault-motor niet een heel seizoen lang mogelijk waren geweest: meedoen met Ferrari en Mercedes, ongeacht het circuit.

Lovend was teambaas Christian Horner tijdens de eerste week over de progressie. En na een paar dagen testen was teamadviseur Helmut Marko er zelfs van overtuigd dat Red Bull Mercedes voorbij was en alleen Ferrari voor zich moet dulden.

Verstappen en nieuwe teamgenoot Pierre Gasly uitten zich niet in deze bewoordingen, maar het gevoel was goed: de betrouwbaarheid van de motor was uitstekend, en daarmee had Honda in de tijden als leverancier van McLaren – 2015 tot en met 2017 – zich nog negatief onderscheiden. De coureurs voelden bovendien meer vermogen dan met de Renault en de zogenoemde long runs, rondes op het tempo van die tijdens een race, zagen er bemoedigend uit.

Deze tweede week werd de situatie onduidelijker en de situatie rond Red Bull stiller. De zelfverzekerde uitingen maakten plaats voor een conservatiever geluid en werd geduld gepredikt.

Pech tijdens deze tweede week hielp niet. Niets zo belangrijk tijdens het testen als veel rondes maken: hoe meer rondes, hoe meer kostbare data. Een harde crash van Gasly op donderdagmiddag – een stuurfout – zorgde voor een Red Bull in kreukels. De coureurs delen een auto tijdens de testdagen, waardoor Verstappen op vrijdagochtend later op de baan kwam. ’s Middags reed hij helemaal niet door een versnellingsbakprobleem.

Foto Josep Lago/AFP

De snelheid van Ferrari

Terwijl Ferrari en Mercedes op de zachtste, en dus snelste band, op donderdag en vrijdag rondes lieten zien die iets prijsgaven over hun snelheid, is die snelheid bij Red Bull nog niet precies duidelijk. Gasly kon donderdag niet in dezelfde omstandigheden en op dezelfde banden zijn snelheid vergelijken, maar hij zei dat Red Bull de snelheid van Ferrari niet had kunnen bijbenen. Wel dacht hij dat Red Bull weer een stap heeft gemaakt. „We hebben enige potentie. We weten dat we goede performance hebben, maar ik denk dat we hard moeten werken, want ze lijken heel snel.” Verstappen eindigde de testweken wel met een positief gevoel, ondanks zijn verkorte laatste dag. „We zitten er goed bij, de vraag is alleen hoe goed precies.”

Ferrari verlaat deze testweken als het te kloppen team. Dat is de overheersende mening in de paddock. Sebastian Vettel en diens nieuwe teamgenoot Charles Leclerc lieten razendsnelle tijden noteren en de auto bleek ook zeer betrouwbaar. Mercedes, winnaar van de laatste vijf wereldtitels, wrong zich in de rol van underdog. Vijfvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton ging vrijdag zelfs zover door te stellen dat het Italiaanse team tot wel een halve seconde voor ligt op ze. „Het wordt de zwaarste strijd tot nu toe”, verzekerde hij .

Maar Mercedes is kampioen verstoppertje spelen. Het was ook Hamilton die voorafgaand aan de openingsrace in Melbourne vorig seizoen beweerde dat Red Bull op dat moment de beste auto had. Dat bleek niet waar: Mercedes en Ferrari waren zeer aan elkaar gewaagd, Red Bull stond er nog steeds achter. Nu zit Mercedes volgens beide coureurs op een gelijk niveau als Red Bull, maar leek Hamilton in het slotuur van de laatste testdag anders te bewijzen: hij reed op dezelfde band als Vettel een ronde die maar drie duizendste langzamer was dan diens toptijd.

Zo blijft de ware situatie in nevelen gehuld. Over de mogelijke titelstrijd. Over het middenveld, waar de teams dichter bij de top zijn gekomen volgens Verstappen, en dichter bij elkaar. Zelfs na Melbourne, over twee weken, zal nog niet alles duidelijk zijn. Geef het vier races, zei Hamilton deze week. Iedereen is acht dagen testen later iets wijzer, maar lang niet alles. Behalve de teams zelf. De testdagen zijn voor hen, niet zozeer voor de buitenwereld.