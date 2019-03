Celstraffen tot 3,5 jaar voor ernstig misbruik minderjarige

Zes mannen zijn vrijdag veroordeeld tot celstraffen van 6 tot 42 maanden omdat zij ontucht hebben gepleegd met een minderjarig meisje. Het meisje werd tussen 2015 en 2017 veelvuldig misbruikt door haar oom, die haar ook op internet aanbood voor seks met andere mannen. Daarbij werd het meisje onder meer vastgebonden aan een boom en geslagen, en kreeg zij drugs toegediend. Ook moest het meisje alle seksafspraken filmen en de beelden aan haar oom, die vorig jaar werd veroordeeld, toesturen.

Eén man wist volgens de rechtbank in Groningen dat zij ten tijde van de seksafspraken veertien jaar oud was. Omdat hij toch seks met haar bleef hebben, kreeg hij de hoogste gevangenisstraf van 42 maanden opgelegd zoals Justitie eiste. Een andere man die verschillende keren seks met het meisje had en haar aan een boom vastbond en mishandelde, kreeg de dertig maanden celstraf opgelegd.

Geïsoleerd

Van vier andere verdachten die eenmaal seks met het slachtoffer hadden, kon volgens de rechter niet bewezen worden dat ze de echte leeftijd van het meisje wisten. Ze waren niet bewust op zoek naar een minderjarige, en werden benaderd door de oom van het slachtoffer. Drie van de vier mannen moeten zeven maanden de cel in, een vierde zes. Zij hadden volgens de rechters wel meer moeite moeten doen om de leeftijd van het meisje te achterhalen.

De oom van het meisje, Michel M., werd vorig jaar juni al veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Het misbruik van het meisje begon toen zij dertien jaar oud was. Haar oom isoleerde haar van haar omgeving, misbruikte haar en dwong haar tot seks met andere mannen. Daarbij diende hij haar regelmatig drugs toe.

Een zevende verdachte in de misbruikzaak pleegde eind januari zelfmoord. De rechtbank in Groningen behandelt in mei de zaak van een achtste verdachte.