Canada gaat meewerken aan mogelijke uitzetting Huawei-topvrouw naar VS

Canada laat de uitzettingsprocedure voor de Chinese topvrouw van Huawei, Meng Wanzhou, doorgang vinden. Dat heeft het Canadese ministerie van justitie vrijdag bekendgemaakt, meldden Reuters en de BBC.

Meng werd in december in Canada gearresteerd op verzoek van de Verenigde Staten die in januari met bijna twee dozijn aanklachten tegen Huawei kwamen en een formeel uitleveringsverzoek indienden. De aanklachten omvatten onder meer bankfraude, hindering van de rechtsgang en diefstal van technologie. Zowel Huawei als Meng hebben alle beschuldigingen ontkend. In de zaak laveert Canada tussen de Verenigde Staten en China, dat alle beschuldigingen van de hand wijst en vrijdag opnieuw verzocht om Mengs vrijlating.

Het Canadese ministerie van Justitie had tot vrijdag om te bepalen of het Amerikaanse verzoek aan alle voorwaarden voldeed van het uitleveringsverdrag tussen beide landen.

„Een hoorzitting voor uitlevering is geen proces en houdt geen oordeel in over schuld of onschuld” aldus het Ministerie van Justitie. Daadwerkelijke uitlevering kan nog jaren op zich laten wachten omdat in veel stadia van de uitleveringsprocedure hoger beroep kan worden aangetekend.

Mengs advocaten lieten vrijdag weten dat zij teleurgesteld waren door het besluit „gezien het politieke karakter van de Amerikaanse aanklachten.”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft twee keer de schijn gewekt dat hij zou willen interveniëren in de zaak van het Amerikaanse ministerie van Justitie tegen Meng, als dat in zijn ogen in het nationaal belang zou zijn.