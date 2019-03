Bij Willem II lijkt alles ineens mee te zitten

Een jaar terug, niet eens een schot op doel. De wedstrijd tegen sc Heerenveen op 3 maart 2018 was de doodsteek. Slechts vijf punten verwijderd van de degradatiezone, met stroperig en saai voetbal. Erwin van de Looi moest vertrekken, eisten de fans van Willem II middels een pamflet. De trainer gaf gehoor aan de oproep.

Donderdagavond, net geen jaar na die met 2-0 verloren wedstrijd in Friesland. AZ-aanvaller Bjørn Johnsen loopt iets voor half twaalf naar de strafschopstip, als de camera’s naar de tribune draaien. Spanning – of misschien is het wel ongeloof – op de gezichten. En dan: paal. De stadionspeaker verzoekt vriendelijk het veld niet te betreden. Te laat. Tussen de menigte op het veld wordt een cornervlag in de lucht gestoken, zoals trainer Adrie Koster hetzelfde doet met zijn paraplu.

Willem II verraste zelfs zichzelf. „Het is écht waar”, plaatst de club meer dan een uur later op haar sociale mediakanalen, bijgekomen van de feestvreugde. Bekerfinale 2019: Willem II-Ajax, op bevrijdingsdag.

Het seizoen in Tilburg was tot donderdag zoals dat van vorig jaar. Op de ranglijst weliswaar vijf plaatsen hoger – de voorsprong op de gevarenzone met vier punten nóg kleiner. Weer een halve finale in het bekertoernooi, wéér een paar dagen voor de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen.

Het verschil? Nu kunnen de fans van Willem II wél juichen. Een wedstrijd in Tilburg is weer leuk om naar te kijken. Ditmaal geen uitschakeling met de haven in zicht, zoals vorig jaar met de 3-0 tegen Feyenoord. AZ werd op 1-1 gehouden, en in de strafschoppenserie werd doelman Timon Wellenreuther de held. Hij stopte er drie; één meer dan daarvoor in zijn hele carrière.

Niet de beste, wel de gekste

We zijn niet de beste, zingen de fans van Willem II al het hele seizoen – maar we zijn wel de gekste. Willem II leeft. De spelersbus werd donderdagavond onthaald met veel vuurwerk, dat na de wedstrijd ook buiten het stadion werd afgestoken. Honderden supporters bestormden gemoedelijk het veld. Ze vormden zelfs een erehaag voor de AZ-spelers.

Tilburg begint carnaval met een finaleplek. Alles lijkt mee te zitten sinds de winterstop. De zon schijnt weer boven het Koning Willem II Stadion.

Terwijl 2019 begon met een breuk met twee leiders. Eerst het per directe afscheid van algemeen directeur Berry van Gool, die al in de zomer was afgeserveerd door de raad van commissarissen. Hij was in hun ogen niet geschikt om de club door te laten groeien. „Het is altijd naar beneden kijken geweest voor Willem II, dat willen we niet meer”, zei commissaris Ruud Vreeman erover in NRC .

Daar kwam vier dagen voor de seizoenhervatting het vertrek van aanvalsleider Fran Sol bovenop. De topscorer – goed voor de halve doelpuntenproductie – ging voor 3,5 miljoen euro naar het Oekraïense Dinamo Kiev. Een aderlating. Hoe moest Willem II verder zonder de Spanjaard? Alexander Isak, Renato Tapia, Marios Vrousai en Vangelis Pavlidis kwamen ervoor in de plaats – alle vier op huurbasis.

Willem II bleek meer dan Fran Sol. Het jaar begon met een 2-0 zege op rivaal NAC Breda. Drie dagen later winst in de kwartfinale tegen FC Twente. Op dezelfde dag rinkelde ook nog eens de kassa. Frenkie de Jong naar FC Barcelona, het bedongen doorverkooppercentage levert Willem II tot 8,5 miljoen euro op. De financiële situatie heeft er weleens anders uitgezien. De succesweek werd afgesloten met een 1-0 zege in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht.

Toch stokte de motor weer. Door nederlagen tegen FC Groningen, VVV-Venlo en Vitesse slonk het gat met de degradatiezone weer tot één punt. Dankzij de 2-1 tegen AZ in de eredivisie zondag, is dat weer vier.

Vierde finaleplaats

Willem II is één wedstrijd verwijderd van zilverwerk, en daarmee Europees voetbal. Uniek is het niet. Het is de vierde finaleplaats, de eerste sinds 2005, toen PSV met 4-0 veel te sterk was. In 1944 en 1963 werd de beker wel gewonnen.

Tilburg kan weer dromen van de gloriejaren. De gedachten kunnen terug naar eind twintigste eeuw, toen er Champions League werd gespeeld. Vóór Willem II in financiële malaise terecht kwam, moest worden gered door de gemeente en tot tweemaal toe degradeerde.

Al snel werd donderdag de vergelijking gemaakt met de eindstrijd tussen PEC Zwolle en Ajax, in 2014. Terwijl Willem II nog in de eerste divisie speelde, wonnen de Zwollenaren met 5-1. Die stunt dient in Tilburg als inspiratiebron. Niks is onmogelijk. Deze keer willen ze niet alleen de gekste zijn, maar ook eens de beste.

