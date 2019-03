Belegering gebouwen in Somalië voorbij, zeker 29 doden

De belegering van enkele gebouwen door terreurgroep Al-Shabaab in de Somalische hoofdstad Mogadishu is voorbij. Dat meldt persbureau Reuters vrijdag. Nadat extremisten donderdag twee autobommen lieten afgaan, openden Somalische veiligheidsgroepen het vuur op de militanten. Die vuurgevechten hielden tot vrijdagavond aan.

Bij de dubbele autobomaanslag donderdag vielen zeker 29 doden. Een van de bommen ging af bij het huis van een Somalische hoge rechter, de ander bij een hotel. Na de aanval schoten zeker vier militanten van Al-Shabaab op gebouwen rondom het hotel. Daarop beschoten Somalische militairen de extremistische strijders. Zij trokken zich terug in nabijgelegen panden, waar op dat moment ook burgers in aanwezig waren.

Somalische veiligheidstroepen probeerden vrijdag vervolgens de Al-Shabaab-strijders uit de panden te verdrijven en de gegijzelden te bevrijden. De vuurgevechten hielden de hele ochtend en middag aan.

Dodental loopt mogelijk op

Zeker veertig mensen raakten bij de dubbele aanslag en de vuurgevechten gewond. Sommige van hen zijn er ernstig aan toe; zo verloren enkele slachtoffers ledematen. Onder de doden zijn voor zover bekend twee Somalische soldaten, volgens de politie loopt het totale dodental mogelijk verder op.

Al-Shabaab, gelieerd aan terreurgroep IS, koos het hotel in het verleden al vaker als doelwit voor aanslagen. Het is populair onder Somalische politici en Al-Shabaab probeert de Somalische politiek onder druk te zetten de sharia in te voeren. De Verenigde Naties hebben de aanslag in Mogadishu, een van de hevigste in Somalië in maanden, vrijdag sterk veroordeeld.

Persbureau Reuters schrijft dat het geweld van donderdag mogelijk verband houdt met recente luchtaanvallen door de VS. Sinds 23 februari zouden bij luchtaanvallen door de Amerikanen zeker 83 Al-Shabaab-strijders om het leven zijn gekomen. De terreurgroep is niet alleen in Somalië actief, ook in buurland Kenia maakte Al-Shabaab recent slachtoffers. Bij een aanslag op een hotel in Nairobi kwamen in januari 21 mensen om het leven.