Baanwielrenner Van Schip wint WK-goud op puntenkoers

Jan-Willem van Schip heeft vrijdag op de WK baanwielrennen in het Poolse Pruszkow de gouden medaille gewonnen op de puntenkoers. De 24-jarige wielrenner kwam al vroeg vooraan te rijden en pakte de titel uiteindelijk met een grote voorsprong.

Het is de derde gouden plak van het kampioenschap voor de Nederlandse ploeg. Donderdag won Matthijs Büchli de keirin, woensdag werden de Nederlandse mannen wereldkampioen op de teamsprint.

Van Schip sloot de 160 ronden en 40 kilometer lange puntenkoers af met 104 punten. Dat waren er 28 meer dan de nummer twee, de Spanjaard Sébastian Mora, en 37 meer dan de nummer drie, Mark Downey uit Ierland.

Looking back at an incredible performance by Van Schip 🇳🇱 to become 2019 UCI Track World Champion 🌈 in the Men's Points Race! #Pruszkow2019 pic.twitter.com/Odu7YOJJqg

— UCI Track Cycling (@UCI_Track) 1 maart 2019