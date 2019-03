‘Als Macron niet opstapt, is alles voor niets geweest’

‘De doodstraf? Ben je daar vóór?” Phanie Barbat (43) kijkt ontzet naar de vrouw met wie ze nu al zo’n drie maanden dagelijks op de rotonde van Brionne staat. De gesprekken die ze voeren zijn vaker niet politiek dan wel. Ostentatief knikt Liliane Barkho (65) met haar hoofd. „Jazeker, pedofielen mogen de doodstraf”, zegt ze. Phanie, zwaar getatoeëerd en met piercings in haar gezicht, maakt een wegwerpgebaar. „Het schokt me echt, dat je dat zegt.”

Niet dat het veel uitmaakt. „We zijn apolitiek”, vindt Liliane. „Het gaat hier om saamhorigheid”, zegt Phanie met een doorrookte stem. Al jaren stemt ze niet. Ze woont hier pas kort, veel contacten had ze niet. „Voor veel mensen is het therapeutisch geweest om naar de rotonde te komen. We woonden allemaal in hetzelfde stadje en we hadden allemaal ongeveer dezelfde problemen. Maar we kenden elkaar niet. Macron heeft ons samengebracht.” Liliane, die in 2017 op Marine Le Pen stemde, en ook oorspronkelijk niet van hier is: „Merci Macron. Dat heeft hij toch mooi voor elkaar gekregen.”

Het begon allemaal op 17 november 2018. Enkele tientallen mannen en vrouwen in gele hesjes trokken om 6 uur ’s ochtends naar het ‘Rond-point de la Lune’ hier in Brionne, een rustig stadje van zo’n 4.300 inwoners, een uur onder Rouen. Ze protesteerden, zoals overal in Frankrijk, aanvankelijk tegen hoge brandstofaccijnzen en tegen president Emmanuel Macron. Maar toen ik een paar dagen later voor het eerst kwam kijken, was de discussie al verbreed tot álle belastingen, tot het dure levensonderhoud en een vermeend gebrek aan democratie. Het verkeersplein was omgedoopt in ‘Rond-point des Braves’, de rotonde van de dapperen. Vrachtwagens werden tegengehouden en op een stukje groen was van hout en zeildoek een gaarkeuken getimmerd.

Nog zes keer ben ik naar Normandië gereden om te zien of de ‘Braves’ stand hielden, om te horen hoe ze reageerden op het geweld in Parijs of om hun reactie te peilen op de concessies van de president. De ontvangst is altijd hartelijk. „Onze journalist!” Steeds weer zag de rotonde er anders uit. Barricades verdwenen of kwamen terug, twee keer is de keuken verplaatst. De keet, gebouwd rond een oude caravan waarin Phanie permanent haar intrek heeft genomen, is een zoete inval geworden. Een jeugdhonk voor ouderen, waar de koffie voor het steeds kleiner wordende gezelschap altijd klaar staat.

De „woede moet worden omgezet in oplossingen”, zei Macron in december. Er kwam een ‘Groot Nationaal Debat’, geleid door burgemeesters, dat 15 maart stopt. Is de geest daarmee terug in de fles? „Ik ga hier niet weg”, zegt Phanie dinsdagmiddag even voordat de hesjes bij de burgemeester verwacht worden voor hun eigen debat. „Als Macron niet opstapt, dan is het allemaal voor niets geweest”, zegt Liliane. Een terugblik op de grootste Franse politieke en sociale crisis sinds 1968. Vanuit Brionne.

Liliane Barkho (midden) bij de keet van de hesjes naast de rotonde van Brionne. Foto Benjamin Girette