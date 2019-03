Alles in datzelfde zachtgrijs

Het uiterlijk van betaalbaar kantoormeubilair wordt vooral gedicteerd door wetgeving, en niet door esthetiek. Uit onvrede over al die lelijke stoelen, bureaus en kasten bedacht het Amsterdamse architectenbureau Space Encounters de Boring Collection. Standaardmeubilair dat geheel zachtgrijs van kleur is – RAL-tint 7044, om precies te zijn – en daardoor zo onopvallend dat de aandacht als vanzelf uitgaat naar datgene wat er wél toe doet.

De 202 onderdelen van de Boring Task Chair (kosten: 658 euro) komen uit vijf landen. Het granulaat voor de kunststof onderdelen komt bijvoorbeeld deels uit gerecyclede onderdelen van Japanse auto’s. Om kosten te besparen en het milieu zo min mogelijk te belasten (stoelen transporteren is voor een belangrijk deel lucht vervoeren), worden de in Taiwan gepre-assembleerde onderdelen in Nederland in elkaar gezet.

Het lastigste aan de Boring Chair is om de stof en de verschillende kunststofonderdelen consistent in RAL-tint 7044 te krijgen. Een Duitse producent beet er zijn tanden op stuk. Maar 706 Seating Group uit Hoorn, dat voor vijf meubelmerken jaarlijks alleen al 135.000 bureaudraaistoelen maakt, lukt het wel.