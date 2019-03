Al-Bashir schuift vertrouweling naar voren als partijleider

Na aanhoudende protesten waarbij duizenden Soedanezen de straat op zijn gegaan, heeft Soedanese president Omar al-Bashir de leiding van zijn Nationale Congrespartij overgedragen aan een vertrouweling, vice-leider Ahmed Mohamed Haroun. Dat melden internationale persbureaus vrijdag. Haroun werd vorige week benoemd tot vice-leider en wordt net als Bashir gezocht door het Internationale Strafhof voor misdaden tegen de menselijkheid.

Al ruim twee maanden wordt er hevig geprotesteerd door Soedanezen die een einde willen aan de dictatuur die al meer dan dertig jaar duurt. De protesten worden hard neergeslagen: zo zijn er al meer dan vijftig doden gevallen en veel gewonden. Afgelopen week kondigde Bashir de noodtoestand af en ontsloeg hij de gekozen gouverneurs van achttien deelstaten en verving ze door militairen. Ook de regering stuurde hij naar huis en hij benoemde vertrouwelingen en prominente militairen tot vicepresident en hoofd van de militaire inzichtendienst.

Dat Bashir nu een stap terug doet als leider van zijn Nationale Congrespartij betekent niet dat hij zijn macht kwijt is. Haroun was eerder minister onder Bashir en stuurde onder meer de militaire campagnes aan tegen de christelijke Zuid-Soedanezen en later tegen rebellengroepen in de regio Darfur. De VS hebben de oorlog in Darfur als genocide bestempeld.

Niet eerder is Bashir met zulke hevige protesten geconfronteerd. Er wordt al enige tijd gespeculeerd over de vraag of er een einde aan zijn autoritaire bewind zal komen. Zijn presidentstermijn eindigt in 2020.