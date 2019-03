Achter de catwalk

Tien minuten. Zo lang – of liever gezegd: zo kort – duurt een modeshow. In dat tijdsbestek moet maanden werk naar buiten, en wordt bepaald hoe de wereld naar een ontwerper kijkt. Dat een ontwerper zo goed is als haar of zijn laatste show is te sterk uitgedrukt – een wat mindere collectie wordt een ontwerper die een beetje credit heeft opgebouwd heus wel vergeven – maar er hangt veel van af.



De kleding, de styling, de muziek, hoe het haar en de make-up moeten worden gedaan, de locatie, het tijdstip. Al die dingen kunnen van tevoren worden geregeld. Maar veel komt aan op de laatste dagen. Pas twee dagen voor de show vinden de castings plaats. Een relatief klein modehuis dat vlak voor een groot en machtig merk showt, krijgt niet altijd de modellen die het graag zou willen. En als de casting helemaal rond is, soms pas een avond van tevoren, moeten coupeurs hard aan de slag om te zorgen dat alles perfect past.



Pas een paar uur voor de show is de locatie beschikbaar en kan er worden gerepeteerd, meestal nog zonder kleding. Als alle modellen eindelijk klaarstaan, zegt Ronald van der Kemp, is hijzelf druk bezig aan een select groepje pers uit te leggen wat ze zo te zien krijgen. „Ik probeer maar een beetje rustig te blijven”, zegt hij. „Je kan verder weinig doen, toch?”



Van der Kemp – zijn merk heet RVDK – showt tijdens de haute-coutureweek van Parijs, net als de Nederlandse ontwerpers Viktor & Rolf en Iris van Herpen. De Belgische fotograaf Marleen Daniëls, die al tientallen jaren achter de schermen van de modewereld actief is, ging in januari backstage bij hun shows. Viel haar nog iets bijzonders op? „Ja, dat het er zo relaxed en vriendelijk aan toeging. Heel anders dan bij bijvoorbeeld een groot Italiaans modehuis.”