Aanval op laatste IS-bolwerk Baghouz ingezet

De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) hebben vrijdagavond de aanval ingezet op de laatste enclave van terreurgroep Islamistische Staat, het Syrische Baghouz. Alle burgers zijn het dorp reeds ontvlucht, schrijft persbureau AP.

“In Baghouz zitten nu alleen nog terroristen”, zei woordvoerder van de Syrische Strijdkrachten Mustafa Bali vrijdagavond. Volgens de Syrische autoriteiten houden zich nog enkele honderden IS-strijders op in de kleine enclave langs de Eufraat.

De SDF, een door de Verenigde Staten gesteunde coalitie van Koerdische en Arabische rebellen, belegeren de IS-militanten in Baghouz al geruime tijd. Vorige maand legden de Syrische Democratische Strijdkrachten hun operatie in het gebied tijdelijk stil om burgers te evacueren en gegijzelden te helpen. Alleen afgelopen week al ontvluchtten zeker 13.000 mensen het laatste stukje IS-grondgebied.

Veel gevluchte Syriërs uit de oostelijke provincie Deir es-Zor, waarin Baghouz ligt, komen terecht in het Syrisch-Koerdische vluchtelingenkamp Al-Hol. De Verenigde Naties schatten dat daar nu zo’n 45.000 vluchtelingen worden opgevangen, onder wie enkele Nederlanders. Sinds december kwamen 84 mensen, van wie de helft kinderen, om het leven terwijl ze naar Al-Hol probeerden te komen.

Einde aan kalifaat

Irak verklaarde eind 2017 al dat IS op zijn gebied was uitgeschakeld. Wanneer Baghouz wordt bevrijd, komt er een einde aan de vier jaar durende overheersing van IS in grote delen van Syrië en Irak.

Opmerkelijk genoeg verklaarde de Amerikaanse president Trump donderdagavond al dat IS volledig uit Baghouz was verdreven: “We hebben het nu voor 100 procent overgenomen, 100 procent. Het gebied, het land, 100 procent. En het is ons in veel kortere tijd gelukt dan was verwacht.” In december kondigde Trump al aan de naar schatting tweeduizend Amerikaanse militairen in Syrië snel terug te zullen halen.

IS is zijn grondgebied zo goed als volledig kwijt: