Weren ‘klimaatontkenners’ levert Nu.nl ook bijval op

Klimaathysterie. Belachelijke actie. Censuur!

Op nieuwssite nu.nl is het ontkennen van klimaatverandering (en de menselijke invloed daarop) niet langer toegestaan. Dergelijke reacties in de debatsectie ‘NUjij’ worden verwijderd. Onder de toelichting had de redactie er woensdag natuurlijk voor kunnen kiezen de reactiemogelijkheid uit te schakelen, maar deed dat niet. Het werd de drukste dag in tijden. Er kwamen 1.200 opmerkingen binnen, waarvan zo’n 900 de site haalden. Presentator Robert Jensen riep de hashtag ‘deletenunl’ in het leven. Dagelijkse Standaard constateerde dat „klimaatwaanzin” nu „officiële religie” is, „haar hoge priesters tolereren geen tegenspraak meer”.

Hoe streng is NRC? Op nrc.nl kunnen abonnees onder sommige artikelen een reactie achterlaten. Voor het plaatsen van berichten gelden algemene fatsoensnormen: scheldwoorden, smaad en dreigementen bijvoorbeeld, zijn niet toegestaan. Voor het verspreiden van onwaarheden zijn geen expliciete regels opgesteld.

Het verbod lag in feite al besloten in de huisregels, legt Nu.nl-hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman uit. Sinds april 2018 kan iedereen die een account aanmaakt (80.000 mensen deden dat) op nieuwsberichten reageren. Zo’n tweeduizend mensen doen dat dagelijks. Er is een zwarte lijst met vooral scheldwoorden – die reacties halen de site per definitie niet. De rest wordt gecontroleerd door teams van twee à drie redacteuren. Tot elf uur ’s avonds, dan gaat NUjij „dicht”.

Wie de Holocaust ontkent, beweert dat de aarde plat is, dat homoseksualiteit te genezen is, of zegt dat je van vaccinaties autistisch wordt, kon er al op rekenen dat zijn bijdrage verwijderd werd, aldus Hoekman. En ook als er „ongefundeerd gespeculeerd” wordt, na een ongeluk bijvoorbeeld. „Mensen die roepen ‘hij zal wel gedronken hebben’.”

Maar er is ook een laag daaronder. „Beweren dat Nederland failliet gaat door de aankoop van aandelen Air France-KLM”, geeft Hoekman als voorbeeld, „dat mag”. En tot dinsdag behoorde klimaatverandering ook tot die laag. Die dag bracht Nu.nl het nieuws dat er „onomstotelijk bewijs” voor klimaatverandering is, de site schreef: ‘Klimaatverandering komt zeker door de mens’. Hoekman zegt: wij kónden toen niet anders dan één lijn trekken. „We moesten onze eigen huisregels naleven.”

Praat mee met NRC Onderaan dit artikel kunnen abonnees reageren. Hier leest u meer over reageren op NRC.nl.

Constructief debat

De redactie wil een constructief debat over „oplossingen”, en onwaarheden zouden dat blokkeren. Op NUjij lezen dagelijks zo’n 150.000 mensen reacties van anderen. „Die kunnen die onwaarheden gaan geloven.” De vraag is: jaag je andersdenkenden zo niet weg? Debat is er toch ook om mensen op andere gedachten te brengen? Of zoals iemand op Twitter zegt: ‘Ideeën moeten juist vrijheid krijgen om te rijpen of te rotten.’ Hoekman: „Je mag het nog steeds oneens zijn over de klimaatplannen van het kabinet. Het moet hier geen lang-leve-de-warmtepomp worden.” Hoeveel mensen sinds woensdag hun account opzegden, weet Hoekman niet. Wel dat er honderden schreven dat de maatregel censuur is. „Maar er kwamen óók vierhonderd nieuwe registraties bij.”