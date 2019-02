Voor 18 euro ben je twee weken eerder in de Formule 1-vibe

„Zag je dat? Mooi, hè?” Leila Bijlsma tikt haar zoon Stef aan. Pierre Gasly haalde in zijn Red Bull net de Ferrari van Charles Leclerc in op het lange rechte stuk voor de hoofdtribune, waar de twee zitten. Uitzicht op de garages van de teams en Bijlsma’s blik gaat naar die van Red Bull. „We wilden een beetje dicht bij hém zitten”. ‘Hem’ is Max Verstappen.

Zij, geboren Assenaar met de TT in haar achtertuin, beleeft in Barcelona tijdens deze testdag haar eerste Formule 1-ervaring. „Ik kwam aanlopen en mijn hart ging steeds sneller kloppen. Ik hoor natuurlijk steeds die verhalen van hem”, zegt Bijlsma (58) over haar zoon (23), die naast haar zit, in een blauw shirt van Red Bull op het rode stoeltje hoog op de eerste rang in de Spaanse middagzon. „Het gaat nu kriebelen”, zegt ze. „Als ik dan zo’n dag kijk, wil ik dat ze nu met z’n twintigen gaan starten.”

Terwijl zij om de zin haar enthousiasme onder woorden brengt, onderbroken door het snerpende geluid van de motoren op topsnelheid vlak voor hun neus, kijkt zoon Stef met de blik van een ervaren volger en racebezoeker – dit jaar gaat hij er naar drie. „Die inhaalactie net, hè? Denk je nou dat Gasly dat doet om een signaal af te geven?”, vraagt hij zich hardop af.

De twee jaarlijkse testweken op het circuit in Montmélo, zo’n twintig kilometer ten noorden van Barcelona, lopen op hun einde. Voor teams belangrijk om zoveel mogelijk data te verzamelen over waar ze staan in de aanloop naar de eerste race van het seizoen, op 17 maart in Melbourne. Voor journalisten acht dagen verwoede pogingen iets van een in nevelen gehulde pikorde tussen de teams te vinden. En voor de fans die deze dagen komen kijken, is het waarschijnlijk de betaalbaarste mogelijkheid om een of meerdere dagen hun favoriete coureurs te zien en horen.

18 euro voor een dag langs het circuit. Van negen tot zes, met een uur pauze. Non-stop activiteit op het asfalt. Voor de goedkoopste tickets tijdens de grand prix hier in Barcelona, op 12 mei, betaal je 99 euro voor de race, minimaal 140 voor alle drie de dagen. Er zijn goedkopere races – China was vorig jaar met 69 euro voor drie dagen de goedkoopste. En nog veel duurdere: in Abu Dhabi betaal je voor dat pakket omgerekend meer dan 350 euro.

Het maakt de testdagen toegankelijker. Diverser ook. Er zijn meer vrouwen, meer gezinnen en het is een ideaal klassenuitje voor de scholen uit de buurt. Voor dat geld krijg je meer rust dan in een hectisch raceweekend en je mag overal vrij rondlopen. Op alle tribunes die open zijn en op de heuvels eromheen zitten deze dagen plukjes fans in de zon.

Dichterbij komen

Voor een beetje extra krijg je bovendien toegang tot de paddock, waar alle teamvertrekken zijn en dus ook de coureurs rondlopen. Normaal voorbehouden aan genodigden en de rijkere mensen. „Het is extra beleving en je kunt dichterbij komen”, zegt Davy van Dijk (31), die met zijn vader Jo (55) in het straatje met eet- en kledingtentjes achter de hoofdtribune staat toe te kijken hoe een jongen in een simulator een rondje rond het circuit maakt. Zij betaalden zo’n 30 euro extra voor toegang tot de paddock.

Je hebt de auto’s in het echt gezien, je hebt ze geroken, je hebt ze gehoord

Vader en zoon, afkomstig uit de buurt van Roermond, waren er vorig jaar ook en dat beviel. „Je wilt toch weten hoe die nieuwe auto van Max is, hè?”, zegt Davy. Hele rondjes rond het circuit lopen de twee niet meer, ze weten nu waar ze graag zitten: op de tribune bij het laatste gedeelte, waar de coureurs hard op de rem moeten.

Tijdens het kijken, houden ze de live timing online bij en de verschillende liveblogs van de autosportwebsites. „Als ik opeens Gasly niet meer zie rijden in de Red Bull, dan ga ik zoeken. Is er iets aan de hand?”, zegt Davy. Maar het is vooral fijn de auto’s nu al te kunnen zien. „De kleur van de Ferrari vind ik minder geworden”, zegt Jo. „Die van Williams vond ik op foto’s lelijk, maar dat blauw is in het echt best mooi.”

Rond het circuit is er tijdens de testdagen een mix van die-hards en mensen die in het goedkope uitje de perfecte introductie tot de Formule 1 zien. „Ik hoorde de auto’s al van twee kilometer afstand, maar om ze na het binnenlopen voor het eerst echt te zien, dat was speciaal”, zegt Miroslav Havricek (26), die met zijn vriendin Tereza Dvorakova (25) vanuit Praag een dagje circuit combineert met een kleine stedentrip. De auto’s voor hem, Barcelona voor haar.

Naar een race was hij nog niet geweest, kwestie van geld, maar hij gaat dit jaar naar de grand prix in Oostenrijk. „Ik ben verrast door hoe snel en hoe luid de auto’s zijn”, zegt hij lachend. „Zoveel sneller en luider dan op tv, zelfs als ik het opneem op mijn telefoon is het op beeld zoveel langzamer.”

Wijzer worden

Of wat hij gezien heeft hem wijzer maakt voor de rest van het seizoen, nou nee. „Ik zit de interviews te lezen, het nieuws te volgen. Maar ik ben geen engineer.”

Vrienden Hans (39) uit Nieuw-Vennep en Vincent (38) – hun achternaam willen ze niet kwijt – proberen met hun 25 jaar kijkervaring wél wat te leren over het komende seizoen. „Oogt de auto nerveus tijdens het rijden bijvoorbeeld. En we luisteren naar de motoren”, zegt Hans. „Het is goed dat de Red Bull veel rondes rijdt. Dat geeft vertrouwen.” En ook over één van de andere auto’s heeft hij wel een mening. „Die Alfa Romeo, die ligt als een schéérmes”, zegt hij terwijl zijn stem iets omhoogschiet. „Maar ja, wat voor kenner ben ik?”

Het leuke van de testdagen, vindt Vincent, is dat je er in zekere zin de rest van het seizoen als je op tv kijkt profijt van hebt. „Je hebt de auto’s in het echt gezien, je hebt ze geroken, je hebt ze gehoord.” Maar de twee vinden het vooral de ideale remedie tegen het verlangen naar het nieuwe seizoen. „Mijn seizoen start eerder, zo zie ik het”, zegt Hans. „Als het seizoen is afgelopen, wacht ik alweer met smart op het volgende. Nu kom je twee weken eerder in de Formule 1-vibe. Ik ben er klaar voor. Van mij mag het gaan beginnen.”