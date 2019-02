VN: mogelijke mensenrechtenschendingen bij grens Gaza

Het Israëlische leger heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in hun optreden tegen demonstrerende Palestijnen aan de Gazastrook vorig jaar. Een onderzoekscommissie van de Verenigde Naties schrijft donderdag “gegronde redenen” te hebben om hiervan uit te gaan. Bij de protesten schoten Israëlische veiligheidstroepen met scherp op Palestijnse demonstranten, waardoor 183 Palestijnen om het leven kwamen.

Onder de doden waren 35 kinderen. Ook kwamen drie hulpverleners en twee journalisten om het leven. “Israëlische veiligheidstroepen hebben Palestijnse demonstranten gedood en verminkt die geen directe bedreiging vormden.” Dit valt niet te rechtvaardigen, aldus de onderzoekers. Israël verdedigde het harde optreden vorig jaar door te benadrukken dat het leger de betogers moest weghouden van de grens om Israëlische burgers te beschermen. Ook zagen ze de demonstraties als “provocatie” van de zijde van Hamas.

De commissie zegt te beschikken over vertrouwelijke informatie over de militairen die zij verantwoordelijk houden voor het dodelijk optreden. Zij dragen deze informatie over aan de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN zodat er kan worden nagedacht over juridische stappen.

‘Absurd’

Israël heeft de conclusies verworpen en noemde het onderzoek een “theater van absurditeit”. De minister van Buitenlandse Zaken Yisrael Katz schreef in een verklaring: “Niemand kan Israël het recht op zelfverdediging ontzeggen en we hebben de verplichting om onze burgers en grenzen te verdedigen tegen gewelddadige aanvallen.”

De Palestijnen probeerden vorig jaar tijdens de ‘Grote Mars van de Terugkeer’ terug te keren naar de dorpen en steden van hun ouders en grootouders. Dit in aanloop naar de herdenking van de dag dat de Palestijnen in 1948 in de oorlog tussen het net opgerichte Israël en de Arabische buurlanden, moesten vluchten. Al op de eerste dag liepen de demonstraties uit op een gewelddadige confrontatie met het Israëlische leger.