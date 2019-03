Een verrukkelijke lente-achtige schapencurry

Het kwam vast door het onverwacht vroege lenteweer, de zon die zo fel door de ongezeemde ramen scheen. Ineens werd afgelopen week, na een lange winterslaap, de Marie Kondo in mij wakker. Wat een teringzooi hier, hup, opruimen. Eruit met de reut, erin met de happiness . Althans, dat was het plan.

De hele keuken zou eraan geloven. De extended keuken moet ik eigenlijk schrijven, want bij gebrek aan opbergruimte bewaar ik overal in huis keukenmeuk. Zo wonen mijn bakvormen in de meterkast, de losse onderdelen van mijn keukenmachine in de badkamerkast en mijn diepvriesdoosjes in een slaapkamerkast. Vooral in die laatste categorie viel er objectief gezien heel wat te ontspullen. Maar helaas, ik voelde bij elk plastic bakje en leeg yoghurtemmertje een spark joy – Kondo’s vermaledijde vreugdevonkje – en gooide uiteindelijk niets weg.

Dan maar de diepvriezers zelf onder handen genomen. Meervoud, want ik heb er twee: een in de keuken en een kleintje verstopt in een kastje in de hal. In een van de laden daarvan vond ik een kilo vacuümgetrokken schapenstoofvlees. Dat is waar ook, die had ik vlak voor de winter laten bezorgen door internetslager De Woeste Grond. Het was een impulsaankoop geweest, gedaan bij bestelling van een pakket rundvlees. De koe was allang op, het schaap was ik volkomen vergeten.

Ik kondigde het schaap aan bij mijn huisgenoten, die nog net niet met mèèèèh reageerden. Wat jammer toch dat schapenvlees zo’n slechte reputatie heeft. Onterecht ook, want die avond in mijn nauwelijks opgeruimde keuken vochten ze om het laatste restje van een verrukkelijke, lente-achtig groene, Indiase schapencurry. En ik? Ik voelde een vreugdevonkje.

Palak gosht

(6 personen)

3 flinke tenen knoflook, gepeld; 5 cm gemberwortel, geschild; 2 groene chilipepers, met of zonder zaad; 1½ tl gemalen komijn; 150 g volle Turkse of Griekse yoghurt; 1 kilo schapenstoofvlees (of lamsstoofvlees) in flinke brokken; 50 g ghee (of olie); 3 kruidnagels; 3 kardemompeultjes; 1 laurierblad; 3 middelgrote uien, gesnipperd; 1,5 tl gemalen koriander; 3 middelgrote tomaten, in stukjes; 1 el tomatenpuree; 250 g spinazie.

Pureer knoflook, gember, chilipeper, halve theelepel komijn, halve theelepel zout en de yoghurt in een keukenmachine, blender of met staafmixer tot een marinade. Schep het vlees hiermee om en laat minimaal 1 uur en maximaal 24 uur marineren.

Verhit de ghee in een zware stoofpan en fruit de kruidnagel, kardemom en laurier heel eventjes. Voeg de ui toe en laat deze op laag vuur langzaam zacht worden en karamelliseren. Geef hem zeker 20 minuten de tijd. Draai het vuur hoog, voeg de gemalen koriander en de resterende komijn toe en fruit heel eventjes mee.

Doe dan het vlees inclusief de yoghurtmarinade in de pan en bak het een minuut of 5 terwijl u voortdurend blijft omscheppen – anders bakt de yoghurt aan. Voeg de tomatenpuree en de tomaten toe en bak nog een paar minuten. Schenk dan 250 ml kokend water in de pan. Voeg nog een halve theelepel zout toe, schep alles om, draai het vuur laag, leg een deksel schuin op de pan en laat 1,5 – 2 uur stoven.

Schep hem in die tijd een paar keer om, check of er misschien nog een beetje water bij moet, of laat het laatste half uur juist het deksel van de pan zodat het vocht iets meer indampt.

Laat de spinazie heel even slinken door hem of te blancheren, of kort te roerbakken. Pureer de spinazie en roer hem vlak voor het serveren door de curry.