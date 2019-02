Twintig jaar cel voor moord op vriendin tijdens vakantie in Suriname

De 37-jarige Amsterdamse Sharied S. is donderdag veroordeeld tot twintig jaar celstraf voor de moord op zijn vriendin tijdens een vakantie in Suriname. Voordat het stel naar het land afreisde, sloot de man een levens- en uitvaartverzekering af op naam van zijn vriendin. Daarbij maakte hij zichzelf de begunstigde, zodat hij 300.000 euro uitgekeerd zou krijgen als zij zou overlijden.

In de zomer van 2015 ging de man met zijn 29-jarige vriendin uit Almere op vakantie naar Suriname. Toen zij op een avond een afgelegen plekje aan de Surinamerivier bezochten, belandde de vrouw in het water. S. stapte naar de politie en verklaarde dat zij in het water was gevallen. Drie dagen later werd haar lichaam gevonden.

De rechter gelooft de lezing van S. niet en is ervan overtuigd dat hij zijn vriendin met geweld het water in heeft gewerkt. Hij zorgde er bovendien voor dat ze op een plek terechtkwam waar een sterke stroming stond, waardoor ze het incident niet kon overleven.

Planmatig en berekenend

Volgens de rechter ging S. “planmatig en berekenend” te werk. Hij belde onder meer vanuit Suriname met de verzekering om te vragen of alles klopte “voor het geval het zover is”. Ook toonde S. achteraf weinig verdriet. Op zijn telefoon werden foto’s gevonden waarop hij lachend op het vliegveld stond. Ook woonde hij twee maanden na het overlijden van zijn vriendin al samen met een andere vrouw.

Het was overigens bijna niet tot een veroordeling gekomen. De politie in Suriname deed de dood van de vrouw afhankelijk af als ongeluk en sloot het onderzoek. Nadat haar familie de Nederlandse politie had ingeschakeld, stelde die alsnog een grootschalig onderzoek in. Behalve aan moord is de man ook schuldig bevonden aan onder meer oplichting en valsheid in geschrifte.