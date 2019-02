Trump en Kim Jong-un sluiten geen akkoord

De Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zijn donderdag niet tot een akkoord gekomen. Dat heeft Trump laten weten tijdens een persconferentie. “Het was verstandiger om te stoppen en we zien wel wat er gebeurt.”

Volgens Trump vroeg Noord-Korea alle sancties tegen het land op te heffen. “Dat konden we niet doen”, zei Trump. “We hebben een sterke relatie, er waren wat opties, maar we hebben ervoor gekozen om dit niet te doen.” Hij benadrukte dat het “productieve en interessante dagen” waren. “Maar soms moet je weglopen en dat was nu het geval.” Trump zei verder dat Kim Jong-un beloofde geen nucleaire testen meer uit te voeren. “Ik geloof hem en vertrouw hem op zijn woord.”

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo noemde de onderhandelingen “complex”. “We hebben veel vooruitgang geboekt maar helaas geen akkoord gesloten.”

De twee leiders zouden donderdag samen een akkoord tekenen als afsluiting van de top in Vietnam. De persconferentie werd plotseling vervroegd en de twee leiders verschenen niet in de zaal waar ze samen zouden lunchen.

‘We hebben geen haast’

Eerder op de dag benadrukte Trump al vooral “geen haast” te hebben met de onderhandelingen over de denuclearisering van Noord-Korea. “We willen gewoon de juiste deal maken.” Hij zei dat een akkoord niet binnen een dag gesloten is. “Uiteindelijk tekenen we een overeenkomst die heel goed is voor Kim, en voor ons.” Kim Jong-un zei bereid te zijn tot denuclearisering. “Als ik niet bereid was om dat te doen, dan zat ik hier nu niet.”

Verder noemde de Amerikaanse president Donald Trump het “een goed idee” om een Amerikaans verbindingskantoor te openen in Noord-Korea. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un noemde de suggestie “welkom”. Op de vraag of er tijdens de onderhandelingen ook zou worden gesproken over mensenrechten zei Trump dat “alles” werd besproken, zonder verder in te gaan op de details.