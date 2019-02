Top Trump en Kim is mislukt

De luchtballon is leeggelopen. De tweede topontmoeting van de Amerikaanse president Donald Trump en de Koreaanse leider Kim Jong-un in Hanoi heeft niets opgeleverd. Geheel tegen de verwachtingen in kwam er geen akkoord, en zelfs geen gemeenschappelijke slotverklaring. Daarmee leverde deze top nog minder op dan de eerste top in juni vorig jaar in Singapore. Toen werd er in elk geval nog iets getekend.

Aan het begin van de dag was de sfeer nog hartelijk. Kim en Trump wisselden grapjes uit en Kim beantwoordde voor het eerst vragen van Amerikaanse journalisten: „Natuurlijk ben ik bereid tot denuclearisatie, anders was ik hier niet gekomen.”

Woensdagavond verklaarde het Witte Huis nog dat er op donderdag na een lunch van Trump met Kim een overeenkomst getekend zou worden. Maar de lunch ging niet door en het restaurant, waar de pers al was verzameld, bleef akelig leeg. „Je moet altijd bereid zijn om weg te lopen”, zei Trump nadien in een persconferentie. „Ik had vandaag een akkoord kunnen tekenen maar dan hadden jullie gezegd: ‘O, wat een slechte deal.’” Er lagen al stukken klaar om te tekenen, zei Trump, maar: „Ik doe het veel liever goed dan snel.”

Opheffen sancties

De partijen konden het vooral niet eens worden over denuclearisering in ruil voor het opheffen van de sancties tegen Noord-Korea. „Ze wilden dat alle sancties zouden worden opgeheven”, aldus Trump. In ruil zou Noord-Korea onder meer hebben aangeboden om de nucleaire faciliteiten in Yongbyon te ontmantelen. „Ze waren bereid om een groot deel te denucleariseren […] maar daar konden we niet alle sancties voor opgeven.”

Er zouden ook plannen zijn geweest voor het oprichten van vertegenwoordigingen in beide landen en zelfs over een vredesverklaring die een einde zou maken aan de Koreaanse oorlog.

Trump en Kim hebben met deze top een grote gok genomen. Zij vertrouwden er waarschijnlijk op dat zij er persoonlijk op het laatste moment wel in zouden slagen om de laatste hobbels weg te nemen. De gevolgen van de mislukking zijn onbekend.

Het enige positieve is misschien dat Trump zich in elk geval niet heeft laten verleiden tot een slechte deal. Dat zou de Verenigde Staten meer kunnen kosten dan het zou opleveren. Van tevoren was de angst groot dat Trump in de verleiding zou komen om veel meer weg te geven dan zijn adviseurs verstandig vinden.

Juist op deze tweede top rustte een grote druk. Het is voor beide leiders een blamage om tot twee keer toe zonder enig concreet resultaat thuis te komen. Wel spreken de Amerikanen van goede en constructieve besprekingen die zeker voortgezet zullen worden. Wat Kim ervan vindt, weten we niet. Hij was niet op de persconferentie aanwezig. Op de vraag wanneer er weer gepraat zou worden zei Trump: „Dat weet ik niet. Misschien al snel, maar misschien ook een hele tijd niet.”