Kip met sumak en paprika

Strudel is van oorsprong een Oostenrijks gerecht, maar inmiddels zo ingeburgerd in de Duitse cultuur dat auteur Anja Dunk hem treffend genoeg vond om de Duitse keuken mee te illustreren. Helaas zijn de strudelrecepten in haar boek te lang om hier te vermelden. Maar voor de bereiding van de kip met sumak en paprikapoeder (zie mijn rubriek van maandag) is hier wel plek.

Verhit de oven tot 200 graden. Dit is een heel eenvoudige methode. Doe alle ingrediënten in een grote kom en meng ze met je handen door elkaar tot alles gelijkmatig bedekt is. Het mengsel lijkt misschien erg droog, maar er komt tijdens het bakken nog vocht vrij uit het fruit zodat er een volle saus ontstaat.

Verdeel de inhoud van de kom over de braadslee. Zet het mengsel 45 tot 50 minuten in de oven tot de kip gaar en goudbruin is. Schep tijdens de baktijd één keer het vocht over de kip zodat hij niet uitdroogt. Verdeel de verse marjolein erover en zet de braadslee midden op tafel zodat iedereen zelf kan opscheppen. Geef er warm knapperig witbrood bij om het vocht op te deppen.