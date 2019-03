Te kleine porties en voor een vegetariër te weinig aanbod

De Midden-Oosten keuken is waanzinnig populair. Deze maand houdt Ottolenghi een zegetocht door Nederland vanwege zijn kookboek en bestseller Simpel , eind vorig jaar werd TLV van Jigal Krant met recepten uit Tel Aviv tot Gouden Kookboek uitgeroepen en onlangs opende aan het Stadionplein Neni, een upscale Midden-Oosten restaurant.

Iets eenvoudiger en goedkoper is Bardak, een eetcafé in Amsterdam met streetfood uit Tel Aviv dat vorig jaar opende in De Pijp. Bardak betekent in het Hebreeuws georganiseerde chaos en dat is ook wel zo’n beetje de sfeer die het uitstraalt, al was het alleen maar omdat slechts twee mensen een café vol gasten moeten bedienen. Dat doen ze in een interieur waarop de woorden contemporary, vibrant en urban van toepassing zijn, alles ademt een grootstedelijk tempo.

6½ Sfeer streetfoodbar met hoge krukken en tafels en harde muziek Eten aardig, maar te veel van hetzelfde in te kleine porties Prijs 71 euro voor twee personen, inclusief één alcoholvrije cocktail en één biertje Bar Dak Ferdinand Bolstraat 12, Amsterdam www.bardak.nl

Dat geldt ook voor de open keuken, waarin we drie koks héél veel gerechtjes zien prepareren, een bonte stoet aan bordjes kebab, falafel en aubergine komt voorbij. Wij zijn met meer mensen, heel gezellig, en bestellen bij ons drankje (cocktail 8,50 en alcoholvrij bier 3,50) dus meteen een tafel vol gerechten, die in een willekeurige volgorde worden afgeleverd: van de grill kebab (7,50), lamszwezerik (8,-), kippenlever (6,50), calamari (7,-) en garnalen (9,-) en voor de vegetariër gebakken bloemkool (7,50), geschroeide aubergine (7,-), falafel (6,50), okra (6,-), knapperige aardappeltjes (6,-) en voor iedereen een pita (1,50).

Dit lijkt op papier veel, maar is nauwelijks genoeg en als we na twee uur het pand verlaten, hebben we het gevoel dat we nog best een hoofdgerecht zouden lusten. Dat komt omdat de porties behoorlijk bescheiden zijn. Zo komt er één kleine schaal waarop kebab, kippenlever en zwezerik ligt, niet veel, en over de lamszwezerik zou je bijna heen kijken. Die kebab van lam en rund is overigens best lekker en dat er kippenlever en zwezerik op de kaart staan doet ons goed, maar waarom zo weinig? De calamari is kleine, fijne babysquid waar romige saus met chilipeper bijkomt, lekker pittig bij die knapperige tempurakorst om de inktvis. De garnalen zijn prima in orde, stevig in de knoflooksaus, maar precies goed gegrild. De falafel is behoorlijk droog en daaraan kan zelfs de flinke plens tahinisaus niets veranderen, de bijgeleverde zuren zijn wel goed knapperig en een mooie afwisseling. De okra, ook bekend als bamia, kom je veelal tegen in stoofgerechten en soep, maar wordt hier als rokerige, gegrilde ladies’ fingers met veel pit en smaak geserveerd, lekker! Het grootste gerecht, althans qua formaat, is een halve bloemkool, die gestoomd en gebakken is. De aubergine, geschroeid en dus ook weer met die verslavende rooksmaak, komt met tahini, een saus van sesampasta die je veel tegenkomt in de Midden-Oosten keuken.

Bij Bardak wordt ie iets te veel van stal gehaald. En dat is ook precies wat er wringt bij deze zaak: zowel in de sauzen als de garnituur is het een herhaling van zetten, er is te weinig variatie. We krijgen bij de gerechten steeds tahini, mangosaus en romige chilisaus, alles op een bedje van peterselie, tomaat en ui. Dit gaat enorm vervelen, we kunnen aan het einde van de avond geen tahini meer zien. Terwijl de Midden-Oosten keuken juist zo rijk en gevarieerd is.

De vegetariër in ons gezelschap klaagt dat er niet genoeg gerechten zijn om een maaltijd bij elkaar te sprokkelen, uiteindelijk moet er veel pitabrood aan te pas komen om de honger te stillen. En juist dat pitabrood arriveert als we bijna uitgegeten zijn. Daar komt bij dat we elkaar bijna niet verstaan, er klinkt stevige jarentachtigmuziek, en je kunt alleen maar hopen dat er hier geen mensen komen die een goed gesprek over hun relatie willen voeren.

Gelukkig, er zijn toetjes en allemaal huisgemaakt! Kanafeh (5,-), deeg met ricotta, geitenkaas en honing en babka (5,-), een chocoladerol… allebei heerlijk, niet mierzoet gelukkig en wat ons betreft misschien zelfs wel de meest geslaagde hapjes van de avond.

Recensent en journalist Petra Possel test wekelijks een restaurant in en om Amsterdam.