Het is zaterdag; marktdag in Leiden. De bloemenkramen staan er prachtig bij in de winterzon. Het is moeilijk kiezen tussen de vele kleuren tulpen, hyacinten en rozen. Achter mij hoor ik een echtpaar praten. Met een zacht Leids accent zegt de vrouw: „Waar houdt ze van?” Hij tegen haar: „Ja dat weet ik ook niet precies hoor.” „Wat zou ze hier van vinden?” vraagt de vrouw, terwijl ze wijst naar magnoliatakken die nog in de knop zijn. „Als die takken uitkomen zijn ze hartstikke mooi.” „Oh” zegt de man. „Nou dan doen we die takken.” De vrouw knikt instemmend en terwijl zij betaalt, hoor ik de man zeggen: „Ze is toch een takkewijf.”

