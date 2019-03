Stel al uw vragen aan Peter Vandermeersch

Na ruim negen jaar neemt Peter Vandermeersch afscheid als hoofdredacteur van NRC. Maar voor dat hij met sabbatical gaat, geven we u de gelegenheid Peter vragen te stellen. Waarover? Over alles eigenlijk. Wat gaat hij doen in Parijs, wat was het hoogtepunt uit zijn carrière als hoofdredacteur van NRC of zelfs iets als: wat is zijn favoriete kleur?

Lees hier de afscheidsspeech van Peter Vandermeersch

U kunt nu al uw vragen achterlaten. Peter zal de vragen op vrijdagmiddag 1 maart tussen 14.00 en 16.00 uur beantwoorden. U moet ingelogd zijn als abonnee om een vraag te stellen en de reacties te lezen. Inloggen kunt u doen via deze link.