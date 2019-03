Sporthoofddoek = emancipatie

In de Franse politiek bestaat een grote afkeer van de sport-hijab van Decathlon. Men spreekt er over ‘seksuele apartheid’ en Franse politici beweren dat de waarden van de Republiek door deze sporthoofddoek in het gedrang komen. Decathlon is gezwicht voor de protesten en heeft besloten de hoofddoeken niet op de markt te brengen.

Ironisch, want met het boycotten van de sporthoofddoek keer je juist de rug toe aan zij die wél willen participeren in onze samenleving.

Sport is een manier om mensen samen te brengen. Hoe kan je als vrij land pleiten voor participatie, gelijkheid en vrijheid, als je tegelijkertijd oplegt wat iemand al dan niet moet dragen tijdens het sporten? En het is nu ook weer niet zo dat op elke hoek van de straat een vrouw in een sporthoofddoek zal joggen. Het gaat om een minderheid, een nichemarkt die niet eens nieuw is.

Merken als Nike en Adidas zijn heer en meester in deze nichemarkt en zorgen ervoor dat de sporthoofddoeken voldoen aan de behoeften van de consument. Vooral in landen waar de meerderheid van de bevolking uit moslims bestaat, maar ook in het Westen zijn er nu eenmaal vrouwen die wensen een sporthoofddoek te dragen als ze gaan sporten.

Tegenstanders menen dat de sporthoofddoek vooral aanhangers van het salafisme en wahabisme ondersteunt, maar juist zij wensen niet deel te nemen aan onze samenleving. Is er iemand die denkt dat in een land als Saoedi-Arabië na de komst van de sporthoofddoek opeens massale jogsessies met sporthoofddoeken worden georganiseerd? We weten allemaal dat de vrijheid van vrouwen in dat land beperkt is, dat ze bijna altijd verplicht zijn om een hijab te dragen.

Maar we leven in het Westen, waar we tegen die vrijheidsbeperking zijn. Vrouwen moeten de vrijheid hebben om te kiezen of ze wel of niet een hoofddoek willen dragen. Frankrijk slaat de plank volledig mis.

De verkoop van een sporthoofddoek zou volgens critici ook een aanmoedigend effect hebben. Maar een sporthoofddoek zal alleen gedragen worden door moslimvrouwen die al een hoofddoek dragen. Zij krijgen nu de mogelijkheid om te sporten in kleding die aansluit bij hun religieuze overtuiging en worden zo niet langer uitgesloten. Dat is ook een vorm van emancipatie. De emancipatie van de vrouwensport gaat al moeizaam genoeg, waarom willen Franse politici die nog moeizamer maken?

Ayoub El Azzaoui is actief bij de Jonge Vlaamse Liberalen en Democraten