Sjinkie Knegt mag na zeven weken ziekenhuis uit

Shorttracker Sjinkie Knegt heeft na zeven weken revalidatie vanwege ernstige brandwonden het Brandwondencentrum in Groningen verlaten. In een interview met NOS zei hij woensdag dat zijn herstel “volgens verwachting” verloopt. Hij hoopt volgend seizoen weer te kunnen schaatsen.

Knegt (29) liep in januari over grote delen van zijn lichaam brandwonden op toen hij een kachel probeerde op te stoken. Bij het openen van de kachel viel er een stuk hout op een fles met thinner. De fles explodeerde waarna hij naar eigen zeggen “vanaf mijn voorhoofd tot aan mijn tenen” in brand kwam te staan. Hij raakte ernstig gewond en moest aan beide benen een huidtransplantatie ondergaan.

Knegt verbleef uiteindelijk zeven weken in het Brandwondencentrum Groningen. De komende weken zal hij thuis verder moeten revalideren.

De shorttracker zegt weer graag terug te keren op de schaatsbaan, hoewel hij nog niet weet wanneer hij daadwerkelijk weer kan schaatsen. Volgens zijn artsen zou hij over zes weken weer “alles moeten kunnen met speciale kleding aan”, aldus Knegt. Hij hoopt komend seizoen weer op het ijs te staan. “Iedereen zegt dat het gewoon kan, dus waarom niet dan?”