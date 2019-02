Rusland en China vetoën VN-resolutie voor hulp aan Venezuela

Een resolutie voor eerlijke verkiezingen en voedsel- en noodhulp voor Venezuela is gestrand in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De delegaties van Rusland en China, bondgenoten van zittend president Nicolás Maduro, spraken donderdag in New York hun veto uit over het voorstel van de Verenigde Staten.

In totaal stemden negen van de vijftien leden voor de Amerikaanse resolutie, die de VN opriep zich uit te spreken over het “geweld en excessieve machtsvertoon van de Venezolaanse veiligheidstroepen” tegen ongewapende burgers. De uitslag van de Venezolaanse presidentsverkiezing van mei vorig jaar wordt betwist, en de Verenigde Staten dringen aan op “vrije, eerlijke en geloofwaardige” nieuwe verkiezingen. Het regime van Nicolás Maduro heeft ervoor gezorgd dat de economie in elkaar is gestort en miljoenen Venezolanen op de vlucht zijn geslagen.

De Amerikaanse vice-president Pence benadrukte deze week bij de spoedvergadering van de Limagroep “alle opties op tafel liggen” om de vrede te herstellen in Venezuela. Juan Guaidó was één van de aanwezigen in Bogotá.

Zuid-Afrika, dat tijdelijk bij de vergaderingen aanzit, voegde zich bij Rusland en China. Drie leden van de Veiligheidsraad onthielden zich van stemming. President Maduro verliest steeds meer steun voor zijn regering, in binnen- en buitenland. In zijn eigen regio kan hij nog rekenen op Bolivia, Cuba en Nicaragua, en een aantal kleine eilanden in de Caraïben. Daarbuiten zijn Rusland en China belangrijke bondgenoten voor zijn regime. De Chinezen zijn dat op financieel gebied, terwijl Rusland de regering van Venezuela onder meer militair bij staat.

Guaído

Parlementsvoorzitter en oppositieleider Juan Guaidó wordt ondertussen door meer dan vijftig landen wereldwijd erkend als leider van Venezuela. Guaidó riep zichzelf vorige maand uit tot interim-president. Hij was donderdag in de Braziliaanse hoofdstad Brasilia, waar president Jaïr Bolsonaro zijn steun voor hem uitsprak. Guaidó riep op zijn beurt de internationale gemeenschap op sancties in te voeren, om de druk op Maduro verder op te voeren. Hij zei pas met de socialistische regeringsleider om de tafel te willen, als nieuwe verkiezingen een serieus onderwerp van gesprek zouden zijn. De zelfverklaard interim-leider kondigde tot slot aan dit weekend terug te willen keren naar Venezuela.