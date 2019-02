Ruim 5 miljoen bezoeken voor Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad

Ruim 5 miljoen bezoeken, waarvan de helft van buiten Friesland, samen goed voor 125 tot 200 miljoen euro aan bestedingen. Dat is de opbrengst van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa in 2018, die de organisatie deze donderdagmiddag presenteerde.

„Het was nog nooit zo druk in Fryslân”, aldus de organisatie, die sprak van „klinkende resultaten”. Behalve de bestedingen door bezoekers, was er ook extra budget beschikbaar voor de culturele sector en werden investeringen gedaan in bijvoorbeeld infrastructuur en horeca. In totaal bedroeg de economische impact van het culturele hoofdstadjaar mogelijk 320 miljoen euro.

Centraal thema van het jaar was ‘iepen mienskip’, Fries voor open gemeenschap, wat tot uitdrukking kwam in enkele honderden lokale initiatieven. Zo’n 10 procent van de Friezen deed mee als vrijwilliger, ruim 60 procent bezocht ten minste één evenement. Grote publiekstrekkers waren een aantal tentoonstellingen in het Fries Museum (Escher trok 250.000 bezoekers) en de Reuzen van het Franse straattheater Royal de Luxe (430.000 bezoekers).

De komende jaren wil Friesland de nieuw verworven status als cultuurprovincie verder uitbouwen. Eind juni worden de definitieve plannen daarvoor gepresenteerd. Voor het ‘brugjaar’ 2019 zijn al een aantal projecten voorzien, waaronder een kandidaatstelling voor de titel UNESCO City of Literature.