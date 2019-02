Pakistan is bereid Indiase piloot vrij te laten

Pakistan is bereid de Indiase gevechtspiloot vrij te laten die woensdag is opgepakt omdat hij het Pakistaanse luchtruim zou hebben geschonden. Dat heeft de Pakistaanse minister van Buitenlandse Zaken Shah Mehmood Qureshi donderdag bekendgemaakt, meldt persbureau AFP. Woensdag haalde Pakistan twee Indiase gevechtsvliegtuigen neer, een daarvan kwam op door Pakistan gecontroleerd grondgebied terecht waarna de piloot werd gearresteerd.

India had eerder al de vrijlating van de piloot geëist. Qureshi zegt nu dat hij hoopt de “situatie te deëscaleren”. De spanningen tussen India en Pakistan zijn de afgelopen twee weken hoog opgelopen naar aanleiding van de grootste aanslag in decennia in Kashmir, het gebied tussen Pakistan en India waar beide landen aanspraak op maken.

Luchtruim heropend

De aanslag, waarbij veertig Indiase paramilitairen omkwamen, is opgeëist door Jaish-e-Muhammed. Deze terreurgroep krijgt volgens India vrij spel in Pakistan. Dinsdag sloeg India terug met een luchtaanval op een “terroristisch kamp” van de groep op Pakistaans grondgebied. Pakistan voerde tegenaanvallen uit in de betwiste regio Kashmir en sloot het eigen luchtruim. Toen vervolgens opnieuw gevechtsvliegtuigen boven Pakistaans grondgebied opgemerkt werden, werden deze neergehaald.

Inmiddels hebben de Pakistaanse autoriteiten bekendgemaakt dat het luchtruim donderdagnacht (20.00 uur Nederlandse tijd) weer open zal gaan. De Pakistaanse premier Imran Khan zei eerder dat beide landen de rust moeten bewaren. “Ik denk dat we ons, gezien de wapens waar we beiden over beschikken, een inschattingsfout niet kunnen veroorloven”, stelde de premier. Hij doelt op de kernwapens die beide landen bezitten.