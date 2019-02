NS haalt helft van omzet uit buitenlandse activiteiten

De Nederlandse Spoorwegen hebben vorig jaar bijna de helft van de omzet behaald in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Van de 5,9 miljard euro NS-omzet (plus 15,7 procent) kwam bijna 2,5 miljard euro uit het VK en 357 miljoen uit Duitsland. Dat heeft het spoorbedrijf deze donderdag bekendgemaakt .

Het winstaandeel van de buitenlandse activiteiten, uitgevoerd door dochter Abellio, ligt veel lager. NS’ nettowinst bedroeg vorig jaar 116 miljoen euro, tegenover 47 miljoen in 2017. Van de winst over 2018 kwam 21 miljoen uit het buitenland.

Financieel directeur Bert Groenewegen verklaart de relatief lage buitenlandse winst door een „tegenvaller” met de spoorconcessie Greater Anglia in Oost-Engeland. Volgens hem zit NS door verouderde afspraken met het Britse ministerie van Transport vast aan betalingen waar geen extra inkomsten tegenover staan. Door toename van thuiswerken en ander soort werk neemt het aantal forensen niet langer automatisch toe bij economische groei. Op die groei is wel de betaling door NS voor de concessie gebaseerd. In 2018 ging het om 21 miljoen euro. Groenewegen: „Bij nieuwe concessies bestaat die koppeling niet meer, bij deze nog wel. We zijn daarover in gesprek.”

NS is punctueler geworden, de tevredenheid van reizigers is groter

De nieuwe concessie West Midlands en het busvervoer in Londen zijn wel winstgevend. Groenewegen verwacht na een aanvankelijke passagiersdaling op termijn geen negatieve gevolgen van de Brexit. De Zwitserse treinenbouwer Stadler heeft al extra onderdelen in het VK opgeslagen.

In Nederland steeg de tevredenheid over NS: 86 procent van de reizigers gaf een 7 of hoger, tegen 80 procent in 2017. Ook punctualiteit (92,6 procent van de reizigers arriveerde op tijd) en zitplaatskans in de spits (95,1 procent) verbeterden. Vanaf dit jaar worden 98 stations gerenoveerd en voorzieningen uitgebreid.

De IC Direct op de hsl Amsterdam-Breda ging vaker rijden, tussen Schiphol en Rotterdam waren er 15 procent meer reizigers. Probleem blijft hoge uitval en vertraging op de hsl: de punctualiteit zakte tot 82,5 procent. In 2019 evalueert het ministerie van Infrastructuur de NS-prestaties.

