Na de serie over Dirty John, nu ook een docu. Het aanbod van week 9

The Widow

Kate Beckinsale speelt de hoofdrol in een dramaserie die zich deels in Rotterdam afspeelt. The Widow gaat over Georgia Well (Beckinsale), een vrouw die jaren geleden haar man verloor bij een vliegtuigongeluk. Maar dan ziet ze hem opeens in beeld tijdens een nieuwsuitzending op tv. Is het hem echt? Van de makers van The Missing. Amazon Prime, acht afleveringen.

The Boy Who Harnessed the Wind

Acteur Chiwetel Ejiofor (12 Years a Slave) maakt zijn regiedebuut met een speelfilm gebaseerd op het autobiografische boek De Windvanger. De dertienjarige William Kamkwamba uit Malawi bouwt een windturbine om zijn dorp van energie te voorzien. Ejiofor speelt tevens een hoofdrol. Netflix, 113 minuten.

Dirty John, The Dirty Truth

Wie na de podcast en de smeuïge tv-serie nog meer wil weten over ‘Dirty’ John Meehan: er is ook nog een documentaire over het leven van de psychopatische manipulator gemaakt. Netflix, 120 minuten.

Das Boot

De tv-serie Das Boot is een vervolg op de claustrofobische duikbootfilm uit 1981 van Wolfgang Petersen. De serie speelt zich af in 1942, negen maanden na gebeurtenissen uit de film. Naast de bemanning van een nazi-duikboot volgen we het Franse verzet. NPO Start Plus, acht afleveringen. Vanaf zaterdag ook wekelijks op NPO 2, 20.00 uur.