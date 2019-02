Minister: geen vergoeding vruchtbaarheidsbehandeling lesbische vrouwen

Zorgverzekeraars hoeven de vruchtbaarheidsbehandeling voor alleenstaande of lesbische vrouwen niet te vergoeden. Wel als de vrouw zelf een medisch probleem heeft: dan heeft zij, zoals elke vrouw, recht op vergoeding uit de basisverzekering. Maar niet als het ontbreken-van-een-man de reden is voor de vruchtbaarheidsbehandeling.

Dit schrijft minister Bruno Bruins (VVD, Medische Zorg) op vragen van Kamerleden Ploumen (PvdA) en Bergkamp (D66).

Vorig jaar ontstond discussie over het groeiend aantal alleenstaande of lesbische vrouwen dat een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaat. Ze zien dat vaak als de enige manier om een kind te krijgen. Gynaecologen vinden dat de verzekeraar dit moet vergoeden – ook als de vrouw zelf in beginsel vruchtbaar is. Maar verzekeraars begonnen vragen te stellen en het Zorginstituut (dat bepaalt welke medische zorg in het basispakket wordt vergoed) zei in een reactie dat kunstmatige inseminatie alleen vergoed kan worden als de vrouw die zwanger wil worden verminderd vruchtbaar is.

Bruins schrijft: „Het mogelijk maken van vergoeding van behandelingen waarvoor een medische indicatie ontbreekt, impliceert een fundamentele aanpassing van de Zorgverzekeringswet die vergaande consequenties heeft. Hiermee ontstaat druk op de betaalbaarheid en kwaliteit van het verzekerde pakket, wat de solidariteit kan ondergraven om hier met elkaar voor te betalen. Ik ben niet van plan de Zorgverzekeringswet hierop aan te passen.”

Volgens voorzitter Jan van Lith van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) „is het niet van deze tijd om te zeggen dat een vrouw zonder man geen vruchtbaarheidsbehandeling krijgt omdat haar niks mankeert.”

Belangenorganisatie COC en de organisatie voor ouders van hetzelfde geslacht, Meerdangewenst, de NVOG én Bam-mam (alleenstaande moeders met een kinderwens) hebben nu een petitie gestart om de vergoeding alsnog in het basispakket te krijgen.