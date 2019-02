Marinus Boezems ‘Groene Kathedraal’ krijgt nieuw leven

De Groene Kathedraal, het bekendste landschapskunstwerk van Marinus Boezem, wordt gerestaureerd. Deze week is begonnen met het snoeien van takken en het toppen van de 178 Italiaanse populieren waaruit het kunstwerk in Almere is opgebouwd. Zo kunnen er weer nieuwe zijtakken groeien. Ook is de bodem bestrooid met compost. Dat is bijzonder, omdat Boezem altijd heeft aangegeven dat hij de kathedraal langzaam wilde laten vervallen tot een ruïne. „Een kunstwerk moet niet dwingend zijn. Het ontstaat en het vergaat”, zei hij daarover in 1996 in NRC.

Lees ook dit interview met Marinus Boezem

Boezem plantte de Groene Kathedraal aan in 1987, volgens de gotische plattegrond van de Notre-Dame in Reims, met populieren op de plek van de zuilen en betonnen paden die de kruisribben weergeven. De kunstenaar voorspelde destijds al dat de bomen na ongeveer dertig jaar zouden sterven en omvallen. Bij de januaristorm van vorig jaar gebeurde dat ook daadwerkelijk. De beheerder van het kunstwerk, Land Art Flevoland heeft daarop met zijn partners (gemeente Almere, provincie Flevoland en Staatsbosbeheer) een onderzoek ingesteld naar de staat van de kathedraal. In september 2018 besloot Boezem, nadat hij zijn kunstwerk zelf had geïnspecteerd, dat hij de Groene Kathedraal toch wilde herstellen.

Onderdeel van een gemeenschap

Volgens Boezem heeft zijn kunstwerk te maken gekregen met een veranderende context. Vlak achter de Groene Kathedraal wordt nu de nieuwe wijk Oosterwold aangelegd. „Ik heb het altijd een fantastisch idee gevonden als mijn kathedraal ooit in bewoond gebied terecht zou komen”, aldus Boezem. „Toen ik er onlangs heen reed, zag ik dat er percelen werden verkocht waar je zelf je huis op mag bouwen. In de toekomst komt de kathedraal dus in het midden van de gemeenschap te staan. Mijn kunstwerk behoort niet alleen tot de geschiedenis, het heeft nog steeds een actuele functie. Vandaar dat ik het actief wil laten onderhouden.”

De Groene Kathedraal is zeer geliefd bij de inwoners van Almere, die de kerk wel gebruiken als trouwlocatie. Op de aangrenzende kavel is de omtrek van de kathedraal uitgespaard uit het Kathedralenbos. Daar omzomen eiken- en beukenhagen een open plek van 150 bij 75 meter die de ‘contrakathedraal’ wordt genoemd en die populair is als voetbalveld. Het kunstwerk maakt intussen deel uit van de collectie van Land Art Flevoland, die nu negen monumentale landschapswerken telt van kunstenaars als Richard Serra, Antony Gormley en Robert Morris.